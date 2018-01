Sergeant Rex – Nicht ohne meinen Hund ist ein Film mit u.a. Kate Mara, Ramon Rodriguez und Tom Felton von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2017.

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sergeant Rex – Nicht ohne meinen Hund: Spontan meldet sich Megan Leavey zu den Marines. In der Ausbildung trifft sie auf einen anderen Soldaten mit schwierigem Charakter: Sprengstoffhund Rex. Der aggressive Schäferhund braucht einen neuen Hundeführer und Megan setzt alles daran, um die entsprechende Qualifikation zu bekommen. Im Irak retten sie viele Kameraden vor Bomben und Minen. Die Arbeit schweißt die junge Frau und ihren Hund eng zusammen. Danach beginnt für die junge Frau ein neuer Kampf: Ihr vierbeiniger Kamerad soll wieder in den Einsatz, für ein ziviles Leben an ihrer Seite ist er nach Ansicht der Army nicht geeignet.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Der Film ist nach einer wahren Begebenheit gedreht worden, ich hatte das vor ein paar Jahren sogar mal in irgendeiner News gelesen, also von der Geschichte, von der wahren Geschichte. Wenn man diese kennt dann ist der Film wenig überraschend, allerdings ist er richtig gut gespielt und die Darstellerin spielt das unglaublich authentisch, fast könnte man meinen sie ist die wirkliche Protagonistin. Aber und ja es kommt ein Aber, ich fand den Film oft zu witzig, denn die Story ist eigentlich eine ernste, bzw. eine schöne, aber teilweise war das sehr viel unnützer Klamauk, der mir nicht gefallen hat. Insgesamt aber ein guter und sehenswerter Film, am besten ihr schaut euch diesen Film selbst mal an und macht euch ein eigenes Bild.

7,0 von 10 lieben Schäferhunden

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API