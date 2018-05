Sepp Resnik: Fit wie ein Turnschuh ist ein Buch aus dem echomedia buchverlag vom 7. Mai 2018.

Letzte Aktualisierung am 23.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sepp Resnik: Fit wie ein Turnschuh:Ob als Triathlet oder Extremsportler, der dreimal rund um die Erde radelte – als Pionier und Trendsetter der Szene war Sepp Resnik längst eine lebende Legende, ehe er sich auch als unkonventioneller Coach und Ratgeber von Dominic Thiem und anderen Top-Sportlern aus verschiedensten Bereichen und Disziplinen einen Namen machte. Sein „Lebenswerk“, das in diesem Buch zusammengefasst ist, soll auch als Lebenshilfe für Normalverbraucher dienen, die fit wie ein Turnschuh für den Alltag werden oder bleiben wollen.

Dies ist mal eine ungewöhnliche Biografie, im Grunde wenig Text und dafür sehr viele Bilder aus dem Leben von Sepp Resnik. Seinen Namen hatte ich vorher mal im Zusammenhang mit Iron Man Wettbewerben gehört, einen wirklichen Einblick in seine Leistungen hatte ich bis dahin aber nicht. Daher war dieses Buch ziemlich interessant und hat ziemlich Spaß gemacht, denn man musste nicht so sehr viel lesen, das war wirklich toll, Text, Bilder und ruckzuck merkt man wie man Spaß damit hat. So sollten Biografien immer sein, begeistern und nicht so nichtssagend wie viele andere. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, Sepp Resnik hat beachtliches geleistet.

8,5 von 10 lebendigen Biografien