SEO mit Google Search Console: Webseiten mit kostenlosen Tools optimieren

SEO mit Google Search Console: Eine Top-Position in Googles Trefferliste ist entscheidend, damit Ihre Website überhaupt gefunden und besucht wird. Hier setzt modernes SEO an, das viele Aspekte analysiert: von der Relevanz der Inhalte (Stichwort User Signale) über Usability und Performance Ihrer Website (auch auf mobilen Geräten) bis hin zu technischen Problemen, die Googles Crawler haben.

Google selbst stellt leistungsfähige und sogar kostenlose SEO-Tools zur Verfügung: die Google Search Console (vorher Google Webmaster Tools). Mithilfe dieser Tools bringen Sie beispielsweise in Erfahrung, über welche Suchbegriffe Ihre Website gefunden wird und wo es noch Potenzial gibt, wie Sie Ihre Seitentitel optimieren können, wo Usability- und Sicherheitsprobleme vorliegen, wie Sie Ihre Daten besser aufbereiten (Strukturierte Daten & Daten Highlighter) und Googles Crawler beim Erfassen der Inhalte unterstützen können.

Zunächst einmal möchte ich erwähnen wie wichtig SEO, also Suchmaschinenoptimierung für uns Webmaster ist. Man kann die schönste und beste Seite haben, wenn man das nicht optimiert wird sie kaum benutzt. Andersrum geht das natürlich genau so, man kann mit der richtigen Optimierung auch aus einer schlechten Seite eine gut besuchte machen.

Das Buch erklärt genau wie man mit der Google Search Console (vorher Google Webmaster Tools) umgeht und was beim SEO wichtig ist, allerdings habe ich auch ein bisschen Kritik. Ich fand die Bilder zu hell, oft kann man kaum erkennen was sie abbilden, bzw. muss sich richtig anstrengen die zu kleine Schrift zu lesen, was echt schade ist, denn das Buch ist so toll beschrieben und so wichtig, das man hier spart. Dennoch kann ich euch das Buch ganz klar empfehlen, weil man eben jede Menge daraus lernen kann und es top aktuell ist.