Senoritas ist das neueste Album von Senoritas und We Love Music (Universal Music) vom 21. Juni 2019.

Senoritas Herausgeber: We Love Music (Universal Music)

Letzte Aktualisierung am 16.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Senoritas von Senoritas: Sie sind jung, sie sind modern, sie sind selbstbewusst – und sie lieben heiße Rhythmen! Die Señoritas kombinieren die Leidenschaft des Latino-Pop mit der Eingängigkeit des Schlagers. Ein hoch ansteckender Stilmix, mit dem das spanisch-deutsche Duo ab sofort für südländisches Flair in den deutschen Charts sorgt.

Auf seinem Debütalbum deckt das Duo sämtliche Bereiche des täglichen Lebens ab: Gute Zeiten ebenso, wie auch die weniger guten. Egal ob Liebe, Romantik, Freundschaft, Abenteuerlust, Sehnsucht, Enttäuschung oder Schmerz – die Señoritas lieben es, in ihren zweisprachigen Lyrics mit Begriffen und Bedeutungen zu spielen.

Eigentlich stehe ich ja nicht so wirklich auf Latino-Pop, finde die Senoritas aber irgendwie ganz cool, weil sie das oft paaren auch mit deutschen Texten. Irgendwie passt das gar nicht zusammen und hört sich dennoch gut an, ich kann mir das so richtig auch nicht erklären. Den Track „Maria, Maria“ fand ich richtig geil, der geht total ab, mega Beat und Rhythmus. Die anderen Lieder waren auch okay, da war nun keines dabei wo ich sagen würde das es schlecht war. Im Grunde kann ich sagen, dass dieses Debütalbum eines der besseren ist, die ich in den letzten Wochen so gehört habe, daher meine klare Empfehlung das ihr einfach selbst mal reinhört.

8,0 von 10 gut aussehenden Senoritas