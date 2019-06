Seinem Bewusstsein bewusst werden? Kann man das? Ist das so einfach? Wir müssen mehr im hier und jetzt leben.

Seinem Bewusstsein bewusst werden

In den letzten Wochen versuche ich mir selbst mehr bewusst zu werden. Man merkt ja immer wieder im Leben wie unfair man behandelt wurde. Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die wir aber mit in die Gegenwart und in die Zukunft nehmen. Das Problem dabei ist, dass wir die Gegenwart und auch die Zukunft nicht leben können. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten sich das selbst bewusst zu machen. Meditieren hilft mir dabei, das Abschließen mit der Vergangenheit auch, was gar nicht mal so einfach ist, man muss das schon richtig verarbeiten. Das kann man aber und es gibt verschiedene Bücher und Meditations-CDs mit denen ich mich in der letzten Zeit beschäftigt habe, diese möchte ich euch hier vorstellen, vielleicht helfen sie euch auch.

Letzte Aktualisierung am 19.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Präsent in der Stille: Wie der Körper Bewusstsein und Liebe vereint: Diese deutsche Erstausgabe ist eine aktualisierte und stark erweiterte Ausgabe des englischen Originals Stillness von 2006. Zusätzliche Kapitel mit den neuesten Erkenntnissen und aktuellen Erfahrungen aus lebendiger biodynamischer Praxis, sowie ein einzigartiges sehr umfangreiches craniosacrales Glossar machen „Präsent in der Stille“ zu einem echten Highlight für Craniosacral Practitioner, andere Körperarbeiter und alle an Stille und Heilung interessierten Menschen. Mit seinem nicht-medizinischen und nicht-intervenierenden Biodynamic Cranial Touch (BCT) Ansatz – auch Stillness Touch genannt – öffnet Charles Ridley eine Tür, die über das bisherige Verständnis von biodynamischer craniosacraler Arbeit hinausgeht. Charles‘ Ansatz stellt eine neutrale, achtsame innere Haltung in den Mittelpunkt. In der Stille, die im Inneren vorhanden ist, können sich Practitioner und Klient mit dem allumfassenden Atem des Lebens verbinden. Das eröffnet die Anbindung an die Ganzheit mit den Möglichkeiten von Veränderung, Bewusstseinsentwicklung und Heilung…

Letzte Aktualisierung am 19.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

WHY SHIT HAPPENS: Warum guten Menschen schlimme Dinge zustoßen: Ganz gleich, was uns im Leben begegnet, welche Hürden sich in unserem persönlichen Entwicklungsprozess, in unseren Beziehungen oder unserem Beruf zeigen, es gibt nur einen Weg, der wirklich heilt, und der heißt: vollständige Selbstverantwortung. Welche Prinzipien und Dynamiken im menschlichen Bewusstsein dabei wirken und wie wir lernen, die Rolle der Selbstverantwortung in ihrer ganzen Dimension zu verstehen und unmittelbar anzuwenden, das erfahren wir in diesem neuen Meisterwerk in einzigartiger Klarheit. „Nach 45 Jahren therapeutischer und beratender Tätigkeit fühlte ich mich jetzt erst bereit, dieses Buch zu schreiben“, sagt der weltberühmte Weisheitslehrer Chuck Spezzano und gibt uns damit einen Begriff von der fundamentalen Bedeutung des Themas für Bewusstwerdung und Transformation.

1 Bewertungen Karma und Wiedergeburt Paramhansa Yogananda

Herausgeber: ViaNova Verlag

Auflage Nr. 1 (03.05.2019)

Taschenbuch: 128 Seiten

Letzte Aktualisierung am 19.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Karma und Wiedergeburt: Einem wahrhaft erleuchteten Meister zu begegnen, ist für jeden Menschen, so sagt man, eine große Gnade. Auch wenn Paramhansa Yogananda, der weltberühmte spirituelle Lehrer und Autor von „Autobiografie eines Yogi“, körperlich nicht mehr auf dieser Erde wandelt, so sind sein Geist und seine Lehren lebendiger denn je, wie in diesem kleinen Handbuch. Seine Botschaften entstammen aus anderen Sphären und geben uns Antworten auf die essentiellen Fragen des Menschseins: über die wirkliche Bedeutung von Leben und Sterben, von Karma und Wiedergeburt. Unerschütterlich in der Wahrheit ist in jeder Zeile die Strahlkraft und Liebe des erleuchteten Meisters zu spüren, der uns lehrt, freudvoll unser Leben auszurichten, im Vertrauen auf die universellen Gesetze der göttlichen Schöpfung.

Yoga-Meditationen aus dem Himalaya Ralph Skuban

Herausgeber: ViaNova Verlag

Auflage Nr. 1 (23.05.2019)

Letzte Aktualisierung am 19.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Yoga-Meditationen aus dem Himalaya: Auf dieser CD machen Sie Bekanntschaft mit sehr kraftvollen und zugleich einfachen Meditations-Übungen aus der Tradition des Himalaya-Yoga! Reisen Sie mit Ihrem Gewahrsein auf den Strömen des sanften Atems in die „unendlichen Weiten“ Ihres eigenen Seins und erkunden Sie die feinstoffliche Welt Ihres energetischen Körpers! Spüren Sie den subtilen Wegen Ihres Atems nach und erfahren Sie tiefe Entspannung und die Kraft der inneren Stille. Zwei weitere, sanft angeleitete Tiefenentspannungs-Übungen ermöglichen ebenfalls, in kurzer Zeit zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken.