Sein Schmerz: Das Leben ist ein einziger Schmerz … zumindest für Jason. Jason wurde mit einer seltenen Erkrankung des zentralen Nervensystems geboren. Jede Empfindung bringt Schmerz. Jede Berührung, jedes Geräusch, jeder Geruch – sogar jeder Atemzug verursacht qualvolles Leiden. Vollgepumpt mit Betäubungsmitteln vegetiert Jason viele Jahre in einem Raum mit gepolsterten Wänden vor sich hin. Schmerz ist alles, was er von der Welt kennt. Bis der Yogi Arjunda eintrifft. Er behauptet, Jason helfen zu können. Und tatsächlich verändert sich Jason durch die Behandlung – denn nun will er seinen Schmerz teilen …

Die Hörbücher aus dem Festa Verlag mag ich extrem, ich hatte schon mal erotische Hörbücher hier, die richtig heftig waren, also genau mein Ding. Man muss kein Blatt vor den Mund nehmen, man muss die Dinge so benennen wie sie sind und das schafft auch dieses Hörbuch einmal mehr, wobei es hier weniger in die erotische Richtung geht, es ist ein handfester Thriller.

Am besten hat mir der Anfang gefallen, wo erklärt wird wie Jason lebt, das alles für ihn ein Schmerz ist, das hat man so detailliert beschrieben, dass man das richtig gut verstehen konnte. Mir tat er richtig leid, ich habe mir vorstellen können wie übel das sein muss und konnte mich auch in den weiteren Verlauf des Hörbuches richtig darin einfinden. Es wurde dann immer heftiger und ich muss wirklich gestehen, dass dieses Hörbuch besser war als viele Filme und es schafft mich richtig angespannt hier sitzen zu lassen, das hatte ich so bei noch keinem Hörbuch. Auch wenn die Story zum Ende etwas schwächelt fand ich das eine tolle Erfahrung und kann euch dies Hörbuch und im Allgemeinen die Hörbücher aus dem Verlag mehr als empfehlen.

Auch so richtig krass und heftig ist das Hörbuch Schänderblut aus demselben Verlag, da hat es mich auch so richtig weggehauen, hört da auch unbedingt mal rein: Vor 15 Jahren wurde Joseph Miles von einem Kinderschänder entführt, im Keller eingesperrt und tagelang brutal gefoltert. Er ist das einzige Opfer des wahnsinnigen Mörders, das die Torturen überlebt hat. Nun verspürt Joseph ein brennendes Verlangen, einen irren Drang nach Blut und Gewalt. Er verwandelt sich langsam selbst in ein Monster mit Appetit auf Menschenfleisch. Und es fällt ihm schwerer und schwerer, dieser Mordlust zu widerstehen. Verzweifelt sucht Joseph nach einer Heilung – bevor er die einzige Frau, die er jemals geliebt hat, töten wird. Und macht Jagd auf den Mann, der sein Leben ruinierte.

8,5 von 10 schmerzhaften Erfahrungen