Sein Leben leben, Glück finden und keine Angst haben ist dies Thema des heutigen Beitrages, in dem ich euch drei interessante Bücher zu dem Thema vorstelle.

Auch das Sterben gehört zum Leben Heribert Fischedick

Herausgeber: ViaNova Verlag

Auflage Nr. 1 (11.12.2017)

Taschenbuch: 144 Seiten

Auch das Sterben gehört zum Leben: Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht: Wir alle werden sterben! Die Frage ist ja nur: Wie gehen wir mit dieser unumstößlichen Tatsache um? Dieses Buch ist eine Ermutigung, uns dem Thema offen und ehrlich zu stellen und den Tod als einen natürlichen Teil des Lebens zu betrachten. Es vermittelt elementares Wissen über das Sterben, seine körperlichen Vorgänge, seine seelischen Prozesse und die Rolle des Bewusstseins. Die zutiefst beruhigende Nachricht dieses Buches ist: Wir sind nicht ausgeliefert, können uns wirksam vorbereiten und uns innerlich auf das Unvermeidliche einstellen. Der Autor vermittelt aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen ein unerschütterliches Vertrauen – befreiend und hilfreich für alle, die „Tod und Sterben“ noch immer mit Angst, Abwehr und Zweifel begegnen.

Lebenslügen: Das Alte loslassen – das Neue willkommen heißen: Leben Sie wirklich Ihr Leben? Oder genügen Sie vielleicht doch einfach nur den Vorstellungen anderer und drehen sich – ohne es zu wissen oder wahrhaben zu wollen – in einem Hamsterrad aus Fremdbestimmungen, Gewohnheiten, alten Konditionierungen und falschen Identifikationen? Die Frage ist ja nur: Sind Sie bereit für die Wahrheit? Ihre Wahrheit? Dann könnte dieses Buch für Sie eines der größten Abenteuer und Entdeckungsreisen Ihres Lebens werden! Was, wenn sich hinter Ihrem gewöhnlichen Alltagserleben und sogar hinter Ihrer eigenen Person noch eine vollkommen andere Welt voll ungeahnter Möglichkeiten und Potentiale verbirgt? Machen Sie eine mutige Bestandsaufnahme, wagen Sie eine innere Revolution! Dieses Buch könnte für Sie der Beginn eines neuen Lebens sein!

Kostbare Samen des Glücks: Geschichten, die Herz und Geist berühren: Das Leben in seiner ganzen Fülle zu verstehen, ist dem Verstand verschlossen. Was uns glücklich macht, uns inspiriert oder unserem Tun und Handeln einen Sinn gibt, das lässt sich mit Logik allein nicht endgültig ergründen. Denn unsere Seele wird von dem genährt, was unsere Gefühle berührt, unsere Fantasie beflügelt und einen kreativen inneren Raum öffnet.

Es ist alles anders, als es scheint: Wenn alles anders ist, als wir denken, wie ist es dann wirklich? Kann man das überhaupt in Worte fassen? Und glauben Sie, Sie verstehen das wirklich, was Sie hier gerade lesen? Es ist nicht leicht, Kommunikation ist verwirrend, und wir sind umgeben von Missverständnissen. Was, wenn am Ende das ganze Leben ein einziges großes Missverständnis ist? So viele Fragen! Diese allerdings stellt nicht irgendjemand, sondern der berühmte Bewusstseinsforscher Kurt Tepperwein, und er findet in seinem neuen Buch gewohnt tiefsinnige, humorvolle, immer wieder überraschende und erhellende Antworten. Freuen Sie sich auf eine spannende geistige Expedition, die den Blick weitet und noch unentdeckte Horizonte sichtbar macht – und das sogar oft jenseits von Verstehen und Missverstehen!