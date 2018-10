Sei kreativ! Jahresplaner 2019 – 52 DIY-Projekte, Ideen und Tipps ist ein Buch aus demEdition Michael Fischer / EMF Verlag vom 2. Oktober 2018.

Sei kreativ! Jahresplaner 2019 – 52 DIY-Projekte, Ideen und Tipps Lisa Tihanyi, Jessica Stuckstätte, Johanna Rundel, Carine Rohrbach, Christina Kraus, Tina Kraus, Katharina Pasternak, Kristina Müller, Clarissa Nill, Eva Schneider (Neumann), Christin Pardun, Verena Wöhlk Appel, epipa, Franziska Kühne, Anika Schilling, Ina Mielkau

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (02.10.2018)

Gebundene Ausgabe: 160 Seiten

Sei kreativ! Jahresplaner 2019 – 52 DIY-Projekte, Ideen und Tipps: Kreativ durch das Jahr mit 52 spannenden Deko-Projekten und praktischen Tipps. Jede Woche gibt es eine Anleitung für Wohndeko, Handlettering-Projekte oder schöne Bastelobjekte, praktische Alltags- und Haushaltstipps und Fun Facts. Der Wochenkalender bietet viel Platz für Notizen, To-Do-Listen, Geschenkideen und mehr. Auch die wichtigsten Kreativ-Events sind vermerkt. Folge Deiner Inspiration durch ein kunterbuntes Jahr 2019!

Das neue Jahr kommt ganz gewiss und ohne Planer könnte ich mir mein Leben schon gar nicht mehr vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Hunderte Termine, Dinge an die ich denken muss, das schaffe ich einfach nicht mehr aus dem Kopf, daher schaue ich immer nach schönen Planern, jedes Jahr aufs neue. Dieses Mal habe ich diesen Planer gefunden, der ganz besonders schön ist. Eben nicht nur optisch klasse, sondern auch inhaltlich. Neben den typischen Planer Inhalten zum eintragen gibt es auch immer wieder jede Menge DIY Projekte, 52 an der Zahl, für jede Woche eine tolle neue Idee, wie etwa das bemalen von Tassen. So kann man sich jede Woche privat ein bisschen zeit nehme und entschleunigen. Das kann ich euch sehr empfehlen, schaut also einfach selbst mal rein.

8,5 von 10 wunderschönen Jahresplanern