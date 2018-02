Sei dein eigener Therapeut: Kognitive Verhaltenstherapie in 7 Wochen ist ein Buch von books4success in der Auflage: 1 vom 1. Februar 2018.

Sei dein eigener Therapeut: Kognitive Verhaltenstherapie in 7 Wochen: Wenn Menschen Angst oder Depressionen plagen, sehen sie ihre Realität häufig wie durch eine verzerrte Linse. Ihre Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen geraten so in eine Abwärtsspirale. Kognitive Verhaltenstherapie hat sich als wirkungsvollstes Mittel dagegen erwiesen. Dr. Seth Gillihan wendet sie seit Jahren erfolgreich in seiner Praxis an und hat daraus einen schrittweisen 7-Wochen-Plan mit interaktivem Workbook entwickelt. Ziel dieses Planes: Den Gedanken werden positive Alternativen angeboten, woraus neues Verhalten entsteht und Angst und Depression werden bewältigt. Mit diesem Handwerkszeug wird der Leser sein eigener Therapeut und begegnet den täglichen Herausforderungen künftig angstfrei und gestärkt.

Puh, wo soll ich anfangen. Eine Depression muss behandelt werden, eine schwere Depression kann man nie selbst behandeln, dazu ist der Mensch nicht in der Lage. Man sollte also vorsichtig sein mit solchen Büchern. Ich glaube wenn man sich nicht gut fühlt und eine Depression entstehen könnte, dann könnte dieses Buch denen unter euch helfen, die in der Lage sind über ihr eigenes Handeln auch nachzudenken und zu reflektieren. Ich will nicht sagen, dass dumme Menschen das nicht können, aber man muss sich selbst eben einschätzen können ob man dazu in der Lage ist. Dann kann das Buch durchaus hilfreich sein, aber auch nur wenn so etwas wie eine Depression gerade entsteht, wenn ihr wisst, dass ihr depressiv seid, holt euch professionelle Hilfe bitte.

7,0 von 10 leicht Depressiven