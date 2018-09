Sehe ich Recht? ist ein Buch aus dem Schaltzeit Verlag vom 3. September 2018.

Sehe ich Recht? Philipp Heinisch

Herausgeber: Schaltzeit Verlag

Gebundene Ausgabe: 204 Seiten

Sehe ich Recht?: Sehe ich Recht? Die Frage bewegt Juristinnen und Juristen ebenso wie Nicht-Juristen mehr oder weniger jeden Tag – manchmal auch in der Nacht. Philipp Heinisch findet seine ganz eigenen Antworten darauf. Auf dem Weg zur Klärung elementarer Fragen im Zusammenleben ist dieser karikaturistische Bildband unverzichtbar.

Das Buch besteht im Grunde fast komplett aus Karikaturen im Bereich Gericht und Anwälte. Die meistens sind urkomisch, das Buch eignet sich dabei dann wohl am meisten eben für Richter und Anwälte. Ich würde sogar sagen, dass es sich wunderbar als Geschenk für angehende Juristen handelt, also für alle die, die noch studieren, weil sich die Zeichnungen humorvoll dem Beruf entgegensetzen und einige regen sogar zum Nachdenken über das System an. Ich als nicht-Jurist, fand es interessant, für angehende Juristen sicherlich ein Highlight.

7,5 von 10 lustigen Karikaturen