Segen auf See: Mit einer Seelsorgerin auf Kreuzfahrt: Ob unterwegs zum Nordkap, vor Anker bei Neapel oder auf Santorin: Die Bordgeistliche ist stets zum Einsatz bereit. Sie hat ein offenes Ohr für alle, die das Gespräch suchen; denn in der Ruhe des Urlaubs, zumal mit Abstand zum Alltag und umgeben vom gewaltigen Ozean, werden existenzielle Themen wach. In 19 oft humorvollen Text-Miniaturen lässt sich die Seelsorgerin bei ihren vielseitigen Aufgaben an Bord und bei Landgängen über die Schulter schauen, ohne indiskret zu sein. Wir erfahren von Sehnsucht und Traurigkeit, Geselligkeit, großer Dankbarkeit und dem Reisevirus. Und wie die philippinische Crew ein unvergessliches Pfingstfest erlebt.

Die Geschichten waren schon interessant, mir war bis heute nicht einmal bewusst, dass es auf Kreuzfahrtschiffen Seelsorger gibt, wobei ich etwas schmunzeln musste, dass sie das ehrenamtlich macht, würde ich auch sofort machen. Aber Spaß beiseite. Ich fand die Geschichten schön, sehr kurzweilig, die Schrift ist auch groß, man hat es also schnell gelesen, bzw. kann jeden Tag mal ein oder zwei Geschichten nebenbei lesen und muss oft schmunzeln oder etwas nachdenken. Es ist nun kein riesen Highlight, aber irgendwie schön, so dass ich euch empfehlen kann einfach mal selbst reinzuschauen.