Scum’s Wish ist eine Anime-Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2017.

Scum’s Wish: Nach Außen sind die Elftklässlerin Hanabi und ihr Freund Mugi scheinbar ein perfektes Paar. Doch das Glück trügt, denn eigentlich verzehrt sich Hanabi heimlich nach ihrem Klassenlehrer Narumi Kanai, während Mugi seine Musiklehrerin Frau Minagawa begehrt. Wer denkt, das seien die einzigen Schwierigkeiten, die das Liebesleben der beiden aufwirft, der täuscht sich, denn noch weitere Figuren treiben das komplizierte Beziehungskarussell an.

Eine klasse Anime-Serie, die irgendwie ganz dicht an der Realität ist, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Es ist doch wie im richtigen Leben, man bekommt irgendwie nie was man möchte und ist mit irgendwas immer irgendwie unzufrieden, ohne zu merken was man eigentlich hat. Wir erhoffen uns immer etwas mehr zu finden und finden es doch nie. Diese Serie hält uns da ein wenig den Spiegel vor. Diese Anime-Serie regt stark zum Nachdenken an, was ich absolut klasse finde, denn hier gibts kaum „heile Welt“ Scheiß, sondern die Realität und das lohnt sich allemal, schaut also unbedingt rein.

Basierend auf dem gleichnamigen Manga wurde das sexy Coming-of-Age-Drama “Scum’s Wish” unter der Regie von Masaomi Andô (u.a. School-Live) vom renommierten Studio Lerche (u.a. Monster Girls, Undefeated Bahamut Chronicles) produziert. Nipponart präsentiert die ersten vier Folgen auf Blu-ray.

9,5 von 10 glücklichen Liebesbeziehungen