Scream ist das neueste Album von Michael Jackson und Sony Music aus dem Jahr 2017.

Scream von Michael Jackson: Michael Jackson’s Scream ist die ultimative Sammlung 13 mitreißender Dance Classics und Fan-Lieblinge des King of Pop auf einem Album. Neben großen Hits wie ‚Ghosts‘, ‚Thriller‘ oder ‚Dirty Diana‘ beinhaltet das Album außerdem einen brandneuen Bonus-Titel: ‚Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)‘.

Im Grunde kann man sagen hat Sony Music ein Album um den Track Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up) gebaut. Die anderen Lieder vom King of Pop kennt man ja, es sind zwei aktuellere Remixe drauf, aber bis auf den Mash-Up Track nichts besonderes. Ich finde das aber okay, denn nicht jeder hat eine Platte von Michael Jackson und so bekommt man eine Auswahl seiner Lieder, wenn einige Gute auch fehlen, auf CD. Klasse finde ich, dass man den Mash-Up Track auch einzeln kaufen kann auf Amazon, da lohnt es sich dann schon zuzugreifen, denn der Track ist richtig fett. Ich fand aber auch die Zusammenstellung der CD in Ordnung und hatte großen Spaß mal wieder Lieder vom großen Michael Jackson zu hören.

7,0 von 10 King of Pop Songs