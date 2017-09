Scooter Forever ist das neueste Album von Scooter und Sheffield Tunes (Edel) aus dem Jahr 2017.

Scooter Forever: SCOOTER FOREVER – ein erneuter Meilenstein in der langjährigen Geschichte der Band! Zum Beweis shoutet H.P. Baxxter eine neue SCOOTER-Hymne namens „In Rave We Trust“ in den Äther – eine perfekte Pop-Nummer mit einer so einfachen und genialen Melodie, dass wir uns verdutzt fragen, wieso noch keiner zuvor auf diesen kleinen Geniestreich gekommen ist. Oder „Kill The Cat“: Ausdefiniert bis ins letzte Atomteilchen, treiben SCOOTER hier ihren eigenen Trademark-Sound in neue klang-technische Dimensionen. Weitere Songs auf dem Album wie z.B. „Wild & Wicked“ überzeugen mit großem Hit-Potential sowie signifikanten, hypergetunten Gitarrensounds.

Klingt alles ganz super, aber ist es das auch? Im Grunde macht Scooter das was sie immer machen, das hört man hier ganz deutlich. Ein Track ist wieder in diesen Gitarrensound von damals Fire. Bei anderen merkt man ganz deutlich, dass Scooter sich haben inspirieren lassen von aktuellen Liedern aus den Charts. Das fand ich etwas schade, weil das so insgesamt eben ideenlos wirkte, zumindest die erste von beiden CDs. Auf der zweiten waren Ravelieder neu umgesetzt drauf, die haben mir im Scooter Sound richtig gut gefallen. Aber auch das ist nicht wirklich was eigenes. Versteht mich nicht falsch, ich fand dieses Album klasse und ich höre es auch im Auto, aber insgesamt wird es für die Verhältnisse von Scooter eher Ideenlos. Am besten ihr hört selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.

7,0 von 10 Ravebands