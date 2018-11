Schwerer Rucksack ist die aktuelle Single von Kate Louisa und Bassstadt vom 9. November 2018.

Schwerer Rucksack von Kate Louisa: „Halbes Herz“ ist ein Titel auf der am 09.11.2018 erscheinenden EP „Schwerer Rucksack“ der Hamburger Sängerin und Songwriterin Kate Louisa. Der Song ist eine innige Widmung an jemanden, der in Kate Louisas Leben fehlt. Ohne genau zu erklären, um wen es sich dabei handelt, lässt uns die Sängerin viel verstehen: Es geht um einen Gleichgesinnten, einen, den sie in alltäglichen Momenten neben sich fühlt und der dennoch unerreichbar ist. Einen Beschützer, der sich mit ihr freut oder mit ihr trauert. Und mit dem es vielleicht eines Tages ein Wiedersehen geben kann.

Kate entwickelt in diesem Song nach und nach ein Klangbild, das ruhig und träumerisch wirkt, sich grenzenlos weit und doch gleichzeitig bewegend nah anfühlt. In der Intimität des Anfangs wie in den druckvollen Passagen am Ende des Songs spürt man Klarheit und Sehnsucht, die tief ins Herz geht. „Halbes Herz“ ist nach „Mit dem Rücken zur Wand“ die zweite Single aus der am 09.11.2018 erscheinenden Debüt-EP „Schwerer Rucksack“ der Hamburger Sängerin.

7,0 von 10 schweren Rucksäcken