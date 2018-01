Schwerelos ist ein Buch aus dem Heyne Verlag vom 11. Dezember 2017.

2 Bewertungen Schwerelos: Roman Katie Khan

Herausgeber: Heyne Verlag

Broschiert: 416 Seiten

Schwerelos: Zwei Menschen, schwerelos und allein. Um sie herum: die Schwärze des Alls. Unter ihnen, zum Greifen nah und doch unerreichbar: ihr Zuhause, der blaue Planet. Jetzt haben Carys und Max bloß noch einander zum Festhalten – und nur noch Atemluft für neunzig Minuten. Gemeinsam blicken sie auf die Erde, die ihnen als Liebende keinen Platz bot. Die Erde, zu der sie nun um jeden Preis zurückkehren wollen. Doch die Zeit läuft gegen sie …

Man hat selten ein Buch bei dem man gleich in die Geschichte geworfen wird. Das fand ich ungewöhnlich, denn normalerweise lernt man immer erst die Charaktere kennen und arbeitet sich langsam nach vorne. Das war hier anders und fühlte sich auf den ersten Seiten fremd an, aber auch irgendwie cool, gleich voll in einem Spannungshoch zu sein. Die Charaktere wurden dann in Rückblenden vorgestellt, was okay war, der Roman ist dann im weiteren Verlauf wirklich spannend und es geht um Liebe, Entscheidungen und Freiheiten, was mir gut gefallen hat. Ein ähnlich gutes Buch übrigens findet ihr in Locked In, aus demselben Verlag, das habe ich gerade angefangen.

8,0 von 10 Menschen im Weltraum

