Schweinsteiger: Die Biografie ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 10. Oktober 2018.

Schweinsteiger: Die Biografie Ludwig Krammer

Herausgeber: Die Werkstatt

Auflage Nr. 1 (10.10.2018)

Gebundene Ausgabe: 192 Seiten

Schweinsteiger: Die Biografie: Weltmeister, Champions-League-Sieger, achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger Pokalsieger: Bastian Schweinsteiger ist zweifellos einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten – und einer der beliebtesten. Dieses Buch erzählt seine Geschichte: von seiner Jugend in Oberbayern über die großen Erfolge mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft bis zum Wechsel in die MLS zu Chicago Fire. Bei seinen Recherchen sprach Autor Ludwig Krammer mit zahlreichen Weggefährten Schweinsteigers, darunter Louis van Gaal, Ottmar Hitzfeld und Joachim Löw. So entstand ein facettenreiches Porträt eines Fußballers, wie ihn der heutige Fußball schmerzlich vermisst.

Ich kann mich noch erinnern an die jungen wilden in der Nationalmann-schaft. Schweinsteiger, Podolski, Lahm etc. Ich erinnere mich noch genau an Schweinsteigers erstes Spiel und war immer großer Fan von ihm, vielleicht liegt es daran, dass wir ein ähnliches Alter haben? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war ich damals auch jung und wild und heute Erwachsen, genau wie Schweini. Seine Karriere hat mein Fussball-Fan Leben begleitet. Er ist ein ganz großer des Sports und diese Biografie zeigt dies auch sehr eindrucksvoll, daher meine klare Empfehlung.

9,0 von 10 Fussball Weltmeisterschaften