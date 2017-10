Schwarz und Weiß ist ein Buch aus dem HOFFMANN UND CAMPE Verlag von 2017.

Schwarz und Weiß: Es beginnt als Liebesgeschichte. Im New York der frühen 70er Jahre werden Lili und Duke ein Paar: Sie, die Tochter einer weißen Intellektuellen-Familie, mit allen Möglichkeiten aufgewachsen, die sich jedoch für die Arbeit als Krankenschwester entschieden hat und er, der schwarze junge Mann aus dem Süden. Sie leben eine Liebe, die verheerende Zerstörung in Kauf nimmt und doch alles zu verzeihen scheint…

Ein interessantes Buch, das mit seiner Story durch das Leben in New York der 70er und 80er Jahre führt. Die Story um das vermeintlich ungleiche Paar war auch interessant und die einzelnen Begebenheiten folgen wirklich schnell aufeinander. Witz und Satire wird hier ganz groß geschrieben und doch ist es so, dass dem Buch ab der zweiten Hälfte etwas die Luft ausgeht. Denn auch wenn das Buch viel Abwechslung bietet empfand ich es an einigen Stellen als zu viel, das hätte man durchaus etwas kürzer gestalten können, aber das ist meckern auf hohem Niveau. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen, ich glaube das Buch wird schon die Leserschaft spalten, finde einfach selbst heraus ob es dir gefällt. Viel Spaß beim lesen.

7,0 von 10 Liebespaaren