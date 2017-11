School Rumble – Box 1 – Episoden 1-13 ist eine Anime Serie von Nipponart aus dem Jahr 2004.

School Rumble – Box 1 – Episoden 1-13: Die 16-jährige Tenma ist über beide Ohren in ihren Schwarm Ohji verliebt. Um seine Aufmerksamkeit zu erregen, lässt sich die Schülerin allerhand einfallen – von einer dicken Liebesbrief-Rolle bis hin zur rasanten Verfolgungsjagd auf dem Fahrrad. Doch Ohji will partout nichts von ihr wissen. Klassenrowdy Kenji hingegen hat eindeutig Interesse an dem jungen Mädchen, welches wiederum von ihm nichts wissen will. Quirlige Dialoge und jede Menge Spaß sind vorprogrammiert.

Eigentlich sind so Liebesstorys in Anime Filmen oder Serien nicht so mein Ding, aber diese Serie wurde mir empfohlen und ich dachte mir „Nagut, schaue ich mal rein“. Ich konnte dann kaum noch aufhören zu schauen so gut gemacht war das. Ich kannte die Serie vorher auch noch nicht und wurde dann so richtig positiv überrascht, die Serie war so komisch, ich habe im Grunde fast die komplette Zeit gelacht von der ersten Folge bis zur letzten in dieser Box. Am coolsten fand ich eine Szene in den ersten Folgen bei der Tenma nicht wollte das Ohji sie sieht wenn sie vom Klo kommt. Ich will euch nicht verraten wie sie es versucht hat seinen Augen zu entkommen, nur so viel: Sie hat es nicht geschafft und das war einen ordentlichen Lacher wert. Ich kann euch sehr empfehlen hier reinzuschauen, ich würde sogar behaupten, dass School Rumble die bisher lustigste Anime Serie war die ich gesehen habe.

9,0 von 10 verliebten Teenagern