Schon wieder nur Krieg?

Wenn man durch den Fernseher zappt läuft immer irgendwo eine Dokumentation über Hitler oder den 1. bzw. 2. Weltkrieg. Merkt ihr das auch? Stört euch das? Mich nerven diese billigen Dokumentationen, die immer wieder das gleiche Bildmaterial zeigen ohne Ende, geschichtlich gesehen sind Kriege im Allgemeinen aber sehr interessant, besonders die Entstehung und wie es dann zu dem Ende gekommen ist.

Doch gibt es Medien die Spaß machen? Also die einem nicht sofort zum Halse raushängen? Gibt es Interessante Bücher über die Geschichte von Kriegen? Gibt es interessante Filme oder Serien? Ja, man muss sie nur finden und das ist oft gar nicht mal so einfach, daher habe ich hier einige Empfehlungen von euch von eben diesen Medien, die mir in der letzten Zeit sehr gut gefallen haben und die ich daher sehr empfehle.

Navigation

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★

Bücher über Kriege

Revolution in Russland: Das Zarenreich in der Krise 1890-1928: »Revolution in Russland«, das neue Buch des britischen Historikers Stephen A. Smith, sticht hervor durch zahlreiche neue, vor allem russische Quellen sowie durch seine ungewöhnliche Chronologie: 1890-1928. Diese große zeitliche Bandbreite vom späten Zarenreich bis zu den ersten Zwangskollektivierungen Ende der 1920er Jahre erlaubt es Smith, in bisher nicht dagewesenem Umfang die sozialen und kulturellen Grundlagen und Auswirkungen der Russischen Revolution zu berücksichtigen. Ebenso fesselnd wie informativ erzählt Smith, wie der Krieg zum Sturz Nikolaus II. während der Februarrevolution 1917 führte; warum die demokratische Regierung in diesem Jahr scheiterte; wie die Bolschewiki den Bürgerkrieg gewinnen konnten; und wie Stalin an die Macht kam. Er liefert somit eine umfassende Synthese der wichtigsten Ursachen, Entwicklungen und Auswirkungen der Russischen Revolution auf aktuellstem Stand der Forschung und präsentiert dem Leser immer wieder neue, ungewöhnliche Perspektiven.

Zurück zur Navigation

Filme & Serien über Kriege

Große Geschichten: Artur Becker: Artur Becker, der als junger Kommunist zur Zeit der Weimarer Republik beim Kapp-Putsch seine Feuertaufe erlebt, kämpft zu Zeiten des spanischen Bürgerkrieges gegen die Franco-Putschisten, wird schwer verwundet und verhaftet. Nach einem missglückten Fluchtversuch und zahlreichen Verhören durch spanische und deutsche Putschisten wird er schließlich erschossen. DDR-Star-Regisseur Rudi Kurz („Das grüne Ungeheuer“, „Der Leutnant vom Schwanen-Kietz“ „Front ohne Gnade“) inszenierte die große Polit-Biographie.

Saboteure im Eis – Operation Schweres Wasser: Dazu benötigen sie schweres Wasser, das in einer Fabrik im besetzten Norwegen hergestellt wird. Als der norwegische Wissenschaftler Leif Tronstad davon erfährt, warnt er die Alliierten. Während die Amerikaner Bombenangriffe planen, beginnen die Briten mit der Ausbildung norwegischer Spezialkommandos. Diese sollen die Fabrik von innen zerstören, doch die Anlage wird durch die deutschen Besatzungstruppen streng bewacht. Ein erbitterter Kampf um das schwere Wasser beginnt. Die von den Kritikern hochgelobte Serie wurde mit 6 norwegischen Fernsehpreisen ausgezeichnet und sorgte in ihrem Heimatland für einen Quotenrekord.

Port Arthur – Die Schlacht der Entscheidung: Am Ende des 19. Jahrhunderts laufen viele unentwickelte Staaten Asiens Gefahr, vom Sturm der Kolonisation durch die Großmächte Europas und Amerikas überrollt zu werden. Um Japan vor dieser Bewegung zu schützen, versucht die eben gewählte Regierung Meiji, die Politik des Zarenreiches zu blockieren, die es auf die Einnahme von Korea und der Mandschurei abgesehen hat. Bei Port Arthur kommt es zur entscheidenden Schlacht …

See Inferno – Die letzte Schlacht der Yamato: Als der russisch-japanische Krieg zum Erliegen kam, erkannte Japan, dass es seine Grenzen ausbauen muss. Das japanische Militär konzentrierte sich auf die Überlegenheit der See- und Luftwaffe und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Vereinigten Staaten, die die Ölversorgung mit Japan infolge der Maßnahmen in China abschlossen. Der Krieg war unvermeidlich. Um einen Angriff auf Amerika zu planen, wurde Admiral Isoroku Yamamoto (gespielt von Keiju Kobayashi) gewählt, um den Angriff effizient wie möglich zu planen. Junge Rekruten machten den größten Teil der Task Force der Marine aus. Diese tapferen jungen Männer opferten alles für den Krieg und hinterließen Familien und Ehefrauen. Der Angriff auf Pearl Harbor gelang, und die neueste und größte Waffe der Marine, das große Schlachtschiff Yamato wurde in Einsatz genommen!

Große Geschichten: Berühmte Ärzte der Charité: Die sechsteilige Filmreihe erzählt in eindrucksvollen Inszenierungen vom Wirken bedeutender Ärzte am international renommierten Berliner Krankenhaus in seiner medizinischen wie zeitgeschichtlichen Tragweite. Die Zeitspanne umfasst das beginnende 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg und bringt dem Zuschauer die Arbeit großer Mediziner nahe: Robert Koch, Ferdinand Sauerbruch, Rudolf Virchow und andere.

Zurück zur Navigation