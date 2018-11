Schnipp, schnipp, hurra! Mein erstes Papierschneidebuch ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 2. November 2018.

Schnipp, schnipp, hurra! Mein erstes Papierschneidebuch: “Schnipp, schnipp, hurra – Mein erstes Papierschneidebuch” begleitet die ganz Kleinen bei ihren ersten Bastelversuchen: Den Umgang mit Schere und Klebestift können dank der einfachen Formen zum Ausschneiden und der klaren Markierungen zum Einkleben in die Szenen schon Kinder ab 3 Jahren üben. Perforierte Motivleisten zum Heraustrennen erleichtern dabei das Ausschneiden. Die wunderschön und liebenswert illustrierten Szenen erzählen ganz nebenbei eine lustige Geschichte von der Baustelle, die auch nach dem Basteln immer wieder gelesen werden kann. Kinderleichter Schneidespass und eine lustige Geschichte in einem Buch – mit Bagger, Walze und Co. Schnipp, schnipp, hurra!

Also da muss ich direkt mal sagen, dass ich als Kind genau s ein Buch gebraucht hätte. Denn ich habe damals wenig gebastelt und nie wirklich gelernt in Ruhe und genau auszuschneiden. Das zieht sich dann so die Jahre durch und die Ruhe Dinge auszuschneiden habe ich heute auch noch nicht. Was Mäxchen nicht lernt, lernt Max nimmermehr, oder wie war der Spruch noch? Daher kann ich euch das Buch für eure Kinder sehr empfehlen. Es bringt bei genau auszuschneiden und die ausgeschnittenen Dinge auf die andere Seite an die fehlenden Plätze zu kleben, so lernen Kinder basteln, genial, ein MUSS für jedes kleine Kind, schaut es euch am besten also selbst mal an.

8,5 von 10 Bastelscheren