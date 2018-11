Schmutzige Gene ist ein Buch aus dem Narayana Verlag vom 2. November 2018.

Schmutzige Gene: Unser genetisches Schicksal ist nicht festgelegt! Im Gegensatz zu dem, was allgemein verbreitet wird, besitzen wir die Fähigkeit, Tag für Tag unser genetisches Erbe neu zu schreiben und dafür zu sorgen, dass wir gesund und nicht krank sind. Wir müssen nur wissen wie! In dem Wall-Street-Journal-Bestseller SCHMUTZIGE GENE geht Dr. Ben Lynch, Zell- und Molekularbiologe sowie Arzt für Naturheilkunde, dem Geheimnis der Epigenetik, des Prozesses der Aktivierung und Deaktivierung von Genen, auf den Grund. Er beschäftigt sich in diesem Buch mit den Super-Sieben , den sieben wichtigsten schmutzigen Genen, die weitreichende Auswirkungen auf unseren Körper haben und zu Allergien, Fettleibigkeit, aber auch zu Angstzuständen, Depressionen sowie Diabetes und Krebs führen können. Nach jahrelanger Forschung und Recherchen mit Tausenden von Patienten ist es ihm gelungen, ein leicht anwendbares Saubere-Gene-Programm zu entwickeln, das in nur vier Wochen ermöglicht, durch eine Kombination von gesunder Ernährung, Stressabbau, Bewegung, ausreichendem Schlaf sowie durch die Reduzierung von Umweltgiften seinen genetischen Code und somit seine ererbte Neigung zu Krankheiten umzuschreiben.

Dieses Buch bietet durch einen individuell erstellbaren Gesundheitsplan eine praktische Hilfe, nicht zuletzt dank Reinigungslisten , die bestimmen, welche unserer Gene gereinigt werden müssen. Das Ganze wird durch eine Reihe von Kochrezepten für saubere Gene abgerundet, die mit dem Hinweis versehen sind, welche Gene sie genau unterstützen. In seinem bahnbrechenden Buch greift Dr. Ben Lynch das topaktuelle Thema der Epigenetik auf, das weitaus revolutionärer ist als das, was in der heutigen Medizin praktiziert wird. Er zeigt eindrucksvoll, dass unsere Lebensweise unmittelbar auf die Funktion unserer Gene wirkt und dass wir somit nicht Opfer unserer Gene, sondern Gestalter unseres eigenen Lebens sind! Dachten Sie wirklich, dass Gene unser Schicksal bestimmen? Dr. Ben Lynch belehrt uns eines Besseren. In SCHMUTZIGE GENE verrät er uns das Geheimnis, wie wir unsere Gene neu programmieren und ein gesundes und langes Leben führen können. Das Buch ist ein Muss!” Dr. Alan Christianson, Bestseller-Autor und Arzt für Naturheilkunde

7,5 von 10 Gesundheitsplänen