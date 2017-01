Schmuck aus Beton: Lieblingsstücke selbst gemacht: Trendy – edel – innovativ. Der moderne Look von Beton ist nicht nur als Homedeko schick! Auch als Schmuck wirkt das natürliche Material absolut cool. In unterschiedlichste Formen gegossen, eingefärbt, bemalt, bestempelt oder vergoldet entstehen ganz besondere Accessoires für jedes Outfit, jeden Anlass und jeden Geschmack. Die gezeigten Ketten, Ringe und Ohrstecker lassen sich einfach umsetzen und ausführliche Grundkurse mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen schaffen eine tolle Basis für ganz eigene Designs. So entstehen echte Lieblingsstücke zum Behalten oder Verschenken!

Ich sehe das öfters Mal bei Bekannten, die haben so verschiedene Dinge aus Beton und ich hatte da immer gestaunt und gedacht „Wie geht das wohl“ und kauft sich das jeder immer? Denn zu kaufen hab ich vieles noch nicht gefunden. Ich muss nun aber auch nicht mehr suchen, denn mit diesem Buch habe ich nun viele Ideen gefunden was man aus Beton alles machen kann. Gerade Ketten und Anhänger beispielsweise fand ich interessant, weil das eben erstens Mal was anderes ist und zweitens besonders aussieht. Irgendwie schön … was wohl eine Sache des Geschmackes ist aber mir gefällt diese Betonkunst ziemlich gut. Schau doch einfach selbst mal rein, hier ist vieles gut erklärt und man kann es einfach nachbauen.