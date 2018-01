Schmerzfrei ohne Medikamente: Meditation und Körperbewusstsein ist ein Buch aus dem ViaNova Verlag vom 11. Dezember 2017.

Schmerzfrei ohne Medikamente: Meditation und Körperbewusstsein: Mit diesem Praxisband stellt die international erfahrene Körper-Mind-Therapeutin, Meditationsmentorin und Autorin von »Meditation heilt«, Katrin Jonas, ein dreißigtägiges Programm zur Schmerzlösung vor, das auf dem Gebiet der Schmerztherapie bisher einzigartig ist. Auf der Tatsache fußend, dass die Neuroforschung den heilenden Einfluss von Meditation auf Schmerzen immer sicherer belegt, wendet sie die aktuellen Erkenntnisse auf die Schmerzpraxis an. Von Schmerz betroffene Menschen finden hier erstmals eine strukturiert aufbereitete Sammlung aus Körperspürübungen, Meditations- und Bewusstseinstechniken, die sie über einen Monat lang selbstgeführt und unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Schmerzgeschichte anwenden können.

Schmerzen beginnen dann in den Hintergrund zu rücken, so die Autorin, wenn die Betroffenen ein echtes Gefühl für die »Erfahrung Meditation« als inneren Zustand der Stille und Nicht-Identifikation entwickeln. In diesem Moment halten sie das Rad ihrer Schmerzhistorie an. Die Adaption der Schmerzverarbeitung im Nervensystem etabliert sich zunehmend auch in ihrem Bewusstsein, sodass sich schmerzgewohnte Menschen nicht nur wohler fühlen, sondern auch die Einnahme von schädigenden Medikamenten immer fragwürdiger wird.

Dieses Buch kann aber nicht nur für von Schmerz betroffene Menschen interessant sein! Auch Therapeuten, Heiler und Mediziner dürfen aus dem Fundus des Buches schöpfen und die enorme Kraft von Körperbewusstsein zum Heilen nutzen.

