#SchleFaZ – Sharknado 1-5 Hai Five Edition sind alle 5 Hauptfilme in der geschlefazten Version mit Moderationen und Einblendungen während des Films.

Letzte Aktualisierung am 19.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

#SchleFaZ – Sharknado 1-5 Hai Five Edition: SchleFaZ ist KULT! Operation „Betreutes Fernsehen“: Wie Live-Kommentatoren beim Fußball analysieren Kalkofe & Rütten das Geschehen vor, während und nach den Filmen! Sharknado, Sharknado 2, Sharknado 3, Sharknado 4, Sharknado 5

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Entweder man findet diese Reihe besch… oder man feiert sie. Ich gehöre zu der zweiten Kategorie, ich war damals schon vom ersten Teil so mega begeistert, weil ich diesen Trash einfach liebe. Es passt alles so gut zusammen, das es einfach spaßig ist diese Filme zu schauen. Diese Box umfasst alle bisherigen Teile. Was aber hier wichtig ist, ist die Aufmachung, für Sammler ist diese Box mehr als gelungen, denn sie sieht sehr schön aus , man kann sich das im Regal richtig schön anordnen. Wer mich kennt weiß, dass ich so ein Sammler bin, der Freude daran hat etwas schön zu präsentieren, wenn Du ebenfalls dieses Hobby teilst, dann wirst Du an dieser Box nicht vorbei kommen.

8,0 von 10 schlechten aber lustigen Filmen