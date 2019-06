Schlau hoch 2: Vince und Eric – Reise zu den Sternen ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 27. Mai 2019.

Schlau hoch 2: Vince und Eric – Reise zu den Sternen: Warum ist der Himmel blau? Wie tief ist ein schwarzes Loch? Kann man mit Lichtgeschwindigkeit durchs All sausen? Und ist ein Blick mit dem Teleskop in die Vergangenheit möglich? Wer sich bisher fragte, was im All so los ist, bekommt jetzt mit Spaß und Witz die knallharten Fakten des Universums geliefert. Vince & Erics unterhaltsame Reise zu den Sternen ist ein Hörerlebnis für die ganze Familie. Vince und Eric spielen sich die Planeten zu, holen uns die Sterne vom Himmel und suchen nach grünen Männchen. Dabei beantworten sie die Fragen, die echte Weltraumfans quälen. Vince und Eric stecken jeden an: Wissenschaft ist alles andere als langweilig!

Ein absolut tolles Hörbuch. Ich kannte Eric Mayer nicht, bin aber ein großer Fan von Vince Ebert und höre mir immer sehr gerne alles von ihm an und die Idee zu diesem Hörbuch ist genial für alle kleinen Entdecker. Mich hat das früher immer interessiert, Fragen zum Universum. Mit konnte das nur kaum jemand beantworten und solche Hörbücher gab es in meiner Kindheit nicht, die ist auch schon wirklich lange her. Ich hätte mir genau so ein Hörbuch gewünscht. Wenn sich eure Kinder also sehr für das Universum interessieren könnt ihr hier absolut nichts falsch machen. Hier werden viele Fragen spielerisch und unterhaltsam geklärt und erklärt, ich kann euch das mehr als empfehlen.

10 von 10 heißen Schwimmbädern auf der Sonne