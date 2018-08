Schlank und schön – Beauty-Food: Dein leichter Einstieg in die gesunde Ernährung: Mit 50 Wohlfühlrezepten aus dem Thermomix ist ein Buch aus dem

Schlank und schön – Beauty-Food: Der Schlüssel zum Erfolg für einen fitten und schönen Körper sind Ausgewogenheit und die richtige Ernährung mit vielen frischen Zutaten. Knackiges Obst und Gemüse, vollwertige Getreide und gute Fette sind dabei die Geheimwaffe. So hält man am besten sein Idealgewicht und pflegt gleichzeitig Körper, Haut und Haare. Die Schlank-&-Schön-Rezepte mit Beauty-Faktor schenken nicht nur Schönheit von innen, sondern sind auch löffelweise purer Genuß!

Unter den 50 gesunden Beauty-Food-Rezepte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die sich schnell und einfach im Thermomix zubereiten lassen, finden sich Energy Balls, ein Quinoa-Frühstück und einen Wrap mit Cashewcreme. Doch es gibt nicht nur leckere Rezepte für Frühstück, Mittag- und Abendessen aus dem Thermomix, sondern auch Snacks für den Heißhunger zwischendurch. Im ausführlicher Grundlagenteil erklärt Heike Niemoeller fundiertes Grundwissen zu Kalorienbedarf und BMI, Wellnessfood und Bewegung.

Ich bin ja immer wieder begeistert von dem Thermomix, wie einfach man damit kochen kann, doch ganz ehrlich, mir fallen immer wenig Dinge ein die man machen kann, ich bin da nicht so sehr kreativ. Dies Buch bietet gefühlt unendlich viele Ideen. Hier findet man so viele Rezepte, eines leckerer als das andere, da weiß man vor Schreck gar nicht was man zuerst ausprobieren soll, der absolute Wahnsinn. Schaut unbedingt selbst mal rein.

8,5 von 10 leckeren Rezepten