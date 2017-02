Schlagerland am 22.02.2017 um 23:00 Uhr im ERSTEN

Deutschland ist Schlagerland. Was macht es aber eigentlich aus? Wo und wie existiert es? Und was macht es so unwiderstehlich? Der Film blickt in die Provinz und auf die Großbühnen der Städte, da, wo der Schlager lebt und geht auf Spurensuche nach diesem Phänomen einer deutschen Massenkultur. Er schaut hinter die Kulissen und fragt nach persönlichen Werdegängen und emotionalen Begegnungen zwischen Publikum und Künstlern. Die Reise durch das deutsche Schlagerland führt zu berühmten Künstlern, Nachwuchssängern und ihren treuesten Fans.

Es ist wirklich interessant wie sich der Musikgeschmack in Deutschland verändert hat in den letzten Jahren. Deutschland hört wieder Schlager, Schlager hat den Schritt gemacht und ist moderner geworden, was man nicht zuletzt auch an dem Hit von Helene Fischer merkt. Schlagerstars werden große Stars in Deutschland, aber nicht jeder hat es einfach, diese Doku übt auch ein klein wenig Kritik und zeigt den Wandel in der Schlagerlandschaft. So heißt es u.a. das Schlager früher mehr an der Gegenwart, mehr an den Themen war als er heute ist, heute ist Schlager eher ein Lebensgefühl. Diese Doku spricht mit vielen Stars der Szene, mit Newcomern und begleitet einige wie etwa Jürgen Drews bei seinen Shows. Ich fand das insgesamt interessant und kurzweilig, schaut einfach mal rein.

