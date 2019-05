Schlafmützen. Im Traum ist alles möglich! ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 22. April 2019.

Letzte Aktualisierung am 5.05.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Schlafmützen. Im Traum ist alles möglich!: Die Schlafmützen kennen die besten Einschlaflieder und wissen, wie man die schönsten Träume träumt, können super zuhören, und tolle Geschichten erzählen. Das alles lernen Bär Tommsy, Schaf Wulli, Katze Kimsi, Fuchs Finjo, Koala Kappy, Pinguin Koosy, Hund Woofl und Einhorn Fyala in der Schlafmützenschule in Schlummerland, wo sie zu wahren Freunden für die Nacht ausgebildet werden. Bei Im Traum ist alles möglich hilft Schaf Wulli dem kleinen Leon ein Bild für seinen Opa zu malen. Wulli erzählt Leon wie er in der Schlafmützenschule einmal beim Malen alles um sich herum vergessen hat und in einer fantastischen Traumwelt versunken ist.

Ich kann euch direkt eines sagen, Kinder werden das Hörbuch lieben, denn es wird von Yvonne Greitzke gesprochen, der Synchronstimme von Anna im Kinofilm die Eiskönigin. Das wird euren Kleinen sofort bekannt vorkommen und da machen diese Geschichten dann auch gleich viel mehr Spaß. Die ganze Aufmachung der CD fand ich auch klasse, da ist so eine Vorlage drinnen zum ausmalen. Finde ich ingesamt eine tolle Idee, das können Kinder bedenkenlos zum einschlafen hören, also greift zu.

Passend dazu, was ich auch süß fand war Rolf Zuckowski Präsentiert Cosmo & Azura (Musikhörspiel): Die Sonne spendet Wärme, Licht und Leben, die hat aber auch negative Seiten. Mit der Beratung von Rolf Zuckowski hat das Institut für Arbeitsschutz der DGUV als Präventionsmaßnahme dieses Musik-Hörspiel produzieren lassen. Die Lieder-Geschichte vom Maulwurf Cosmo und der Libelle Azura soll dazu beitragen, dass schon für die Jüngsten ein sonnensicheres Verhalten selbstverständlich wird. „Cosmo und Azura“ klärt kindgerecht, spannend und unterhaltsam über die Gefahren ultravioletter Strahlung auf und gibt schlaue Sonnenschutztipps. Rolf Zuckowski übernahm dabei die Rolle des Erzählers – und singt den Abschlusssong „Abendgold“! Autor Wolfram Eicke (Der kleine Tag, Die Himmelskinder-Weihnacht) und Produzent Dieter Faber (Pettersson und Findus, Tafiti) sind das kompetente Erfolgsteam hinter dem bezaubernden Hörerlebnis. Und Sängerin Nadine Sieben leiht der Libelle ihre wunderbare Stimme.

8,0 von 10 lieben Kuscheltieren