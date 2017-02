Schlafen ist das Schönste auf der Welt: Wenn Mama und Papa schlafen, sind die Kinder los! Die Eltern eines kleinen Mädchens sind passionierte Schläfer. Sie hangeln sich vom Mittagsschlaf über eine Siesta bis zum nächsten Nickerchen. Sie schlafen immer und überall! Da bleibt dem Mädchen nichts anderes übrig als sich selbstständig auf den Weg zu machen: Sie deckt den Frühstückstisch, geht zum Bäcker, greift ihrer Oma unter die Arme oder erkundet die Gegend – immer auf ihre eigene Art und Weise und immer etwas anders als sich Erwachsene das vorstellen. Doch irgendwann wird sogar das aktivste Kind müde, legt sich zwischen Mama und Papa ins Bett und kuschelt sich feste an die beiden. Und dann versteht auch das kleine Mädchen, was die Eltern meinen: Es ist wirklich das Schönste auf der Welt. Mit Augenzwinkern geben Miro Poferls besondere Spraybilder sowohl Einblicke in die unbeobachteten Momente eines Kinderlebens als auch in den seligen Schlaf der Eltern.

Das Buch wird als Kinderbuch geführt, aber ich denke es ist eher ein Buch für Eltern von kleinen Kindern. Aus der Sicht des Kindes wird das Buch erzählt, die Illustrationen deuten aber mit einem Augenzwinkern darauf hin, wie es wirklich sein könnte und Eltern wissen was ich meine. Wenn kleine Kinder am Sonntag Frühstück machen sieht die Küche eben aus wie sau, wenn Kinder spielen, dann… ich brauche das nicht weiter auszuführen, ihr wisst was ich meine. Kein Wunder, dass Eltern ständig müde sind. Ich fand das Buch ziemlich süß gemacht, eben aus der Sicht des Kindes, aber ich denke für Eltern gemacht. Am Ende bekommt man vor Rührung fast eine Träne ins Auge. Auch wenn es schnell durchgeblättert ist, fand ich es sehr schön und kann es euch empfehlen.