Schicksalsspiel ist ein Thriller und ein Liebesfilm mit u.a. Nicolette Krebitz, Jürgen Vogel und Benno Führmann von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1993.

3 Bewertungen

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 83 Minuten

Nicolette Krebitz, Jürgen Vogel, Katja Woywood, Benno Fürmann

Deutsch

Schicksalsspiel: Der FC St. Pauli muss zum Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock antreten. Deshalb reist auch Sankt-Pauli-Fan Roland mit seinen Freunden nach Rostock. Das Aufeinandertreffen der beiden Vereine gilt aufgrund der großen Rivalität der beiden Fanlager als Risikospiel. Auch Roland und seine Kumpels suchen nach Auseinandersetzungen mit Hansa-Anhängern. Beim Besuch einer Rostocker Kneipe lernt er die Kellnerin Conny kennen – und verliebt sich Hals über Kopf. Sie treffen sich wieder, doch Connys Bruder Lalla, ein überzeugter Hansa-Fan, und auch Rolands Freunden, ist die Beziehung der beiden ein Dorn im Auge. Sie versuchen die beiden Liebenden mit aller Gewalt zu trennen – mit dramatischen Folge …

Man kann es ganz leicht abkürzen, dieser Film ist ein modernes Romeo und Julia. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich den Film damals, 1993 geschaut hatte, da war ich so 14 und war begeistert von der Story. Erst später habe ich Romeo und Julia kennengelernt und geschnallt wobei es in diesem Film geht. Jahre später, Jahrzehnte sogar entdeckte ich diesen Film wieder und habe ihn mir diese Tage noch einmal mit anderen Augen angeschaut. Die Begeisterung dafür wurde aber nicht verändert. Ein geiler Film mit tollen Schauspielern, für die dieser Film allesamt ein Sprungbrett war in eine große Karriere, also Grund genug sich den Film einfach selbst mal anzusehen.

9,5 von 10 Derbys