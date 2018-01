Scheiß Wetter, draußen schneit es, wo wäre ich jetzt lieber? Es gibt einige Orte die schöner sind als in Deutschland mit Matsche Schnee, ich zeige euch welche.

Zugegeben, es sieht nicht schlecht aus, wenn alles weiß ist und es frisch schneit. Das lädt dann auch dazu ein einfach mal nach draußen zu gehen und die frische Luft zu genießen. Ich mag das auch durchaus mal gerne. Die Betonung liegt auf „mal“. Seit Wochen haben wir aber so ein matsche Schnee Wetter, der immer mal wieder wegtaut, dann wieder matschig ist, es regnet, es kalt ist, ungemütlich und gar kein schöner Winter. Da überlege ich oft wo man eigentlich noch hin könnte, einfach mal einen kurzen Urlaub ich Gefilde wo es angenehmer ist. Anhand von einigen Reiseführern möchte ich euch zeigen wo es gerade, zumindest in meinen Augen, schöner ist.

DuMont direkt Reiseführer Sylt: Feinschmecker, Party People, Nordsee-Fans – Deutschlands bekannteste Insel lieben Einheimische und Naturfreunde, Badeurlauber und Promis, Künstler und Millionäre. Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Rayka Kobiella können Sie sich zwanglos unter die Insulaner mischen, direkt in das Lebensgefühl auf Sylt eintauchen, aktiv in der Natur entspannen und die Highlights kennenlernen: Wattwanderungen und Strandbistros, das dünenreiche Listland und das relaxte Rantum, die Braderuper Heide und das grüne Keitum, das trubelige Westerland und das schicke Kampen. Dank vieler Tipps und Adressen erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Menschen auf Sylt zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt. Mit den Übersichtskarten, genauen Stadtplänen und dem separaten großen Faltplan können Sie nach Lust und Laune Sylt erkunden.

DuMont direkt Reiseführer Istrien, Kvarner Bucht: Kristallklares Meer, idyllische Inselwelten und Bergdörfer im Hinterland – in Istrien und an der Kvarner Bucht herrscht kein Mangel an Bilderbuchkulissen. Die Bewohner schätzen vor allem die unangestrengte Multikulturalität ihres Landstrichs an der Adria. Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Daniela Schetar können Sie sich zwanglos unter die Slowenen und Kroaten mischen, direkt in das Lebensgefühl an der Adria eintauchen, aktiv in der Natur entspannen und die Highlights kennenlernen: venezianische Hafenstädtchen und nostalgische Seebäder, Olivenhaine und Weinfelder, Felsbuchten und Steilklippen, bunte Märkte und verwinkelte Altstädte, Feinschmeckerlokale und Kunstgalerien. Dank vieler Tipps und Adressen erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Menschen zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt.

DuMont direkt Reiseführer Bangkok: Nach dem Motto »Make it Thai« wird in Bangkok die eigene Kultur mit Westlichem kombiniert, trifft Beton auf orientalische Prachtbauten, Tradition auf Moderne, Harmonie auf Chaos, Heiterkeit auf Melancholie. Beneidenswertes Thailand, das eine so offene und tolerante Metropole besitzt. Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Roland Dusik können Sie sich zwanglos unter die Bangkoker mischen, direkt in das Stadtleben eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: den Platz der Könige Sanam Luang mit dem Tempel Wat Phra Kaeo und dem Grand Palace, das indische Viertel Pahurat und Chinatown, den Business District und spannende Museen, Streetfood-Garküchen und Skybars auf den Dächern der Wolkenkratzer. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Bangkoker zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt.

DuMont Direkt Kapstadt, Garden Route: Afrikas südlichste und trendigste Großstadt ist das Tor zum schwarzen Kontinent. Die „Mother City“ fühlt sich an wie ein Land für sich – dieser Nickname für Cape Town meint, dass hier alles begann – böse Zungen dagegen sagen, hier braucht alles neun Monate, so relaxt sind die Kapstädter. Hier dominieren Beach, Freizeit und Sport, nicht Arbeit, Geld und Karriere. In der Western Cape Province sorgen Weinberge, Obsthaine und Klima für einen mediterranen Way of Life. Neben der Kap-Halbinsel erschließen verschiedene Routen den West Coast National Park, das Weinland, die Walküste, die Garden Route und die Karoo-Wüste. In zwölf Stunden ist man von Mitteleuropa aus hier, ohne Zeitverschiebung, ohne Jetlag.

Reiseführer Valencia: Kulturmetropole: Günstige Schwarz-Weiß-Ausgabe des neuen Reiseführers Valencia von Reisebuchautorin Brigitte Hilbrecht. Übersichtlich gegliedert führt der aktuelle Reiseführer durch die malerische spanische Küstenstadt von der Gründungszeit bis zur futuristischen Architektur des valencianischen Architekten Santiago Calatrava. Wander-, Fahrrad- und Bootstouren auf Naturpfaden, Jugendstil- und Keramikrouten lassen viel Freiraum für individuelle Unternehmungen und bieten auch Familien mit Kindern einen abwechslungsreichen Aufenthalt.

Mallorca genießen: 8. überarbeitete Auflage 2018 in günstigem Schwarz-/Weiß-Druck mit neuen Rezepten! Elke Menzel, Autorin der Bücher „Eine Finca auf Mallorca“, „Mallorca Küche und Kultur“ sowie „Mallorca Märchen, Mythen und Magie“ hat ein Kochbuch mit klassischen, aber auch ungewöhnlichen mallorquinischen Rezepten zusammengestellt und mit einem einleitenden Essay zur kulinarischen Tradition der Baleareninsel versehen. Illustriert ist das originelle Buch mit vielen erklärenden Fotos sowie mit zahlreichen Bildern, welche die Autorin von ihren Gerichten selbst gemalt hat.