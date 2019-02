Schatzbox – 52 Ideenkarten für Paare zum gemeinsamen Erleben ist eine Box aus dem Langenscheidt Verlag vom 3. Dezember 2018.

Schatzbox – 52 Ideenkarten für Paare zum gemeinsamen Erleben: Habt ihr euch schon mal eine Postkarte geschrieben? Ein Duett gesungen? Nein? Dann los: Einfach eine der 52 Ideen-Karten ziehen & Neues wagen. Genießt gemeinsame Erlebnisse und gestaltet eure eigene Erinnerungs-Box, indem ihr Gefühle notiert, Tickets sammelt & Fotos einklebt.

52 Karten mit Ideen für Aktivitäten sowie Platz zum Festhalten von Erinnerungen

Für Kulturliebhaber-Paare: Inspirationen für Aktivitäten rund um Kunst & Kultur, Entspannung & Genuss und vieles mehr

Einfach eine Karte ziehen, gemeinsamen Neues wagen & Erinnerungen sammeln

Edle und robuste Geschenkbox mit viel Platz für Fotos, Eintrittskarten und Notizen – für zu Hause und unterwegs

Zur Hochzeit, zum Jahrestag oder für jeden einzelnen Tag: Das perfekte Geschenk für Kenner-Paare, die Kultur, Events und Ausflüge zu zweit lieben.

Zunächst muss ich mal sagen ist die Box mit den Karten richtig schön gemacht, hochwertig aus Metall. Auch die Karten selbst sind schön gestaltet und die Idee solche kleinen Aufgaben in einer Partnerschaft zu haben ist hervorragend. Das eignet sich dann wirklich als Hochzeitsgeschenk, aber vielmehr noch für Paare, die schon länger zusammen sind und einfach mal wieder was besonderes erleben möchten. Von ernsten Themen bis einfach Quatsch machen ist alles dabei und ich garantiere euch, ihr werden viel Spaß haben und euren Partner wieder neu kennenlernen, vor allem aber besser, also viel Spaß mit den Karten.

8,5 von 10 wunderbaren Paar-Ideen