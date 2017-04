Schatz, brennt da grad was an?: Mein Mann, seine Grillzange und ich: Es ist doch immer wieder das Gleiche: Kaum ist der Winter vorbei, entwickelt der Mann unbändige Lust auf rauchgeschwängertes Fleisch. Doch während früher einfach ein paar Würstchen auf den Rost geschmissen wurden, ist Grillen heute Lifestyle und Selbstverwirklichung. Pech also, wenn der eigene Mann plötzlich zum King of Kotelett mutiert und die ganze Familie mit Diskussionen um exotische Marinaden, Grills zum Preis eines Kleinwagens und Kohle mit Whiskyaroma in den Wahnsinn treibt. Und was macht die Frau, während ihr Mann mit seinen Kumpels das teure Lendenfilet bewacht? Den ganzen schmutzigen Rest natürlich …

Ich fand das Buch kurzweilig unterhaltsam, um es kurz zu fassen.Es hat nicht wirklich einen tieferen Sinn, aber man kann es so in eins weglesen und fühlt sich ganz gut unterhalten, weil man sich eben ein Stück weit wieder entdeckt. Als Frau natürlich witziger, denn da kann man der Autorin sehr nachempfinden, als Mann muss man schmunzeln, weil die Autorin ja recht hat, man merkt dies dann beim Lesen selbst. Eines der letzten Kapitel, bei dem das Paar mit Freunden eine Messe besucht war sehr lustig, das Gespräch zwischen den Männern, aus den Augen einer Frau, da musste ich schon sehr schmunzeln. Ansonsten war das Buch, wie gesagt, unterhaltsam und kurzweilig, ich kann es euch empfehlen, wenn eure Männer es mit dem Grillen auch manches Mal übertreiben. Viel Spaß beim Lesen.