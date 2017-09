Schach: So wirst du zum Profi ist ein Buch zum Schach spielen lernen aus dem Dorling Kindersley Verlag von 2017.

Schach: So wirst du zum Profi: Angefangen beim Grundwissen für blutige Anfänger, wie der Aufteilung des Bretts, der Bedeutung der Figuren und ihrer jeweiligen Zugmöglichkeiten, werdet ihr ihr Schritt für Schritt in die faszinierende Welt des strategischen Brettspiels eingeführt. Coole 3D-Grafiken lassen euch in die Rolle echter Schachprofis schlüpfen und König, Dame, Springer & Co lebendig werden!

Eines muss ich direkt sagen, man wird mit diesem Buch also nicht zum Schachprofi, aber man lernt es zu spielen und das ist gar nicht so einfach, das erfordert auch mehr als einfach nur die Regeln zu kennen. Ich spiele seit ich 11 Jahre alt bin Schach und würde mich selbst schon als guten Spieler bezeichnen, daher war ich so gespannt auf das Buch, welche Qualität es wohl hat, weil ich jemanden im Bekanntenkreis habe, der gerade Schach lernen möchte. Zum Schach lernen ist das Buch optimal, es erklärt von den Anfängen wirklich alles sehr genau, man lernt auch die ersten Kniffe und ist mit diesem Buch optimal vorbereitet, daher kann ich es wirklich jedem empfehlen, der dies einfach zu lernende, aber schwer zu meisternde Spiel einfach mal erleben möchte.

8,5 von 10 Schachfiguren