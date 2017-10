Saw 1-7 White Edition ist eine Horrorfilmreihe mit u.a. Cary Elwes, Danny Glover und Tobin Bell von STUDIOCANAL ab dem Jahr 2004.

Saw 1-7 White Edition: Ohne die leiseste Ahnung, wie sie in diesen Albtraum geraten sind, erwachen zwei Männer angekettet an gegenüberliegenden Wänden in einem Kellerverlies. Hinterlassen hat ihr Entführer lediglich eine ausgeblutete Leiche und ein Tonband, auf dem er den Gefangenen einen Ausweg anbietet. Wenn sie beweisen, dass sie bereit sind, wirklich alles für ihr Überleben zu tun, haben sie die Chance, aus ihrem Verlies zu entkommen. Doch die Spielregeln des Sadisten sind gnadenlos: Wer die Freiheit will, muss sich selbst verstümmeln oder zum Mörder werden …

So wie oben beschrieben fängt der erste Teil an, der Rest ist Geschichte. Ich glaube jeder von uns kennt die SAW Teile oder zumindest einige davon. Die moderne Horrorreihe hat mich seiner Zeit richtig begeistert und tut das heute noch. Passend zum bald erscheinenden Jigsaw gibt es die bisherigen sieben Teile nun in einer neuen Edition auf Blu-ray. Wer kein Problem damit hat, dass diese geschnitten sind kann da zugreifen, das Bild ist super und die Edition mit dem Mediabook sieht im Regal auch ziemlich beeindruckend aus. Ich allerdings bin hin- und hergerissen, denn einerseits ist dies die schönste Version und andererseits hätte ich es gerne mal ungeschnitten.

6,5 von 10 bedrohlichen Puppen auf kleinen Rädern