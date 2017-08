Saufen nur in Zimmerlautstärke ist ein Buch aus dem Kindler von 2017. Geschrieben von Hans Rath.

Saufen nur in Zimmerlautstärke: In Adams Leben knirscht es gewaltig. Als sein Herz rebelliert und damit ein deutliches Signal sendet, fliegt er nach Island, um in der urwüchsigen Landschaft gründlich über sein Leben nachzudenken. Im Sturm stürzt Adam von einer Klippe – und wird von einem seltsamen Typen gerettet: Magnus, ein kleinwüchsiger, etwas verlotterter Mittzwanziger in Wollklamotten. Der behauptet, ein waschechter Troll zu sein – in dessen Schuld Adam nun steht. Was in Island so viel heißt wie: Magnus genießt Sonderrechte, und Adam wird ihn nicht wieder los, auch nicht bei der Rückreise nach Berlin. Dort versucht Adam, sein Leben aufzuräumen, doch der anarchische Magnus stürzt es immer tiefer ins Chaos.

Ich muss gestehen, dass ich die bekannte Trilogie „Und-Gott-sprach“ nicht kenne, ich hatte nur gehört, dass Hans Rath dadurch sehr bekannt wurde. Mir wurde dies Buch empfohlen. Ich fand die Idee auch echt witzig, zwar alles sehr weit hergeholt, aber witzig ohne Ende. Selten hat mich ein Buch zum Lachen gebracht, Saufen nur in Zimmerlautstärke hat dies geschafft, schaut selbst einfach mal rein.

7,5 von 10 Echten Freunden