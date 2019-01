Sauerkrautkoma ist eine Krimikomödie von EuroVideo mit u.a. Sebastian Bezzel und Simon Schwarz aus dem Jahr 2018.

7 Bewertungen Sauerkrautkoma [Blu-ray] EuroVideo Medien GmbH (14.02.2019)

Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 97 Minuten

Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs

Letzte Aktualisierung am 29.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sauerkrautkoma: Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) hat mal wieder jede Menge Probleme, die ihn aus seinem Alltagstrott reißen: Er wird gegen seinen Willen befördert und muss deswegen in die große Stadt gehen, nach München, wo er in eine Wohngemeinschaft mit seinem exzentrischen Kumpel Rudi (Simon Schwarz) zieht und ausgerechnet seine Rivalin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) seine Vorgesetzte ist.

Zum Glück gibt es bald wieder eine Ausrede, nach Niederkaltenkirchen zurückzukehren: Im Opel Admiral seines Vaters (Eisi Gulp) wird eine Leiche gefunden und ein alter Bekannter, der erfolgreiche Geschäftsmann Karl-Heinz Fleischmann (Gedeon Burkhard), macht sich an Franz‘ Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) ran. Vielleicht wird es also endlich Zeit für den Heiratsantrag, vor dem sich der Dorf-Cop schon so lange drückt…

7,0 von 10 alten aber wunderschönen Autos