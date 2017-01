Sansibar – Archipel der weißen Segel: „Sansibar – Archipel der weißen Segel“ schildert am Mittwoch, 4. Januar, 18.15 Uhr, das Leben und den Alltag im Sansibar-Archipel, der beim Verkehr zwischen den Inseln vor allem geprägt ist von der Nutzung der Dhau-Boote. Dhau ist eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl unterschiedlicher Segelschiffe aus Holz, die seit etwa 1000 Jahren fast unverändert gebaut werden. Dhaus besitzen meist trapezförmige Segel.

Schon lange ist es ein Traum von mir mal Urlaub auf Sansibar zu machen. Allerdings kostet das was ich mir ausgesucht habe für eine Woche mal locker über 2.000 EUR. Es wird also noch etwas dauern, bis ich mir diesen Traum erfüllen kann, aber nichtsdestotrotz kann man ja weiterträumen. Bis der Traum wahr wird schaue ich mir weiterhin Dokus über Sansibar an, wie sie auch diese Tage wieder eine auf 3sat läuft. Ich fand das Thema um diese Dhau Boote langweilig, aber man hat auch abseits davon vieles von Sansibar gezeigt und das war wieder klasse, Sansibar ist so extrem schön, da müsst ihr unbedingt mal reinschauen, es lohnt sich sehr. Aber vorsicht, man will dann auch hin.

