Sanfte Heilpraxis mit selbstgemachten Medikamenten ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 31. Mai 2019.

Herausgeber: AT Verlag AZ Fachverlage AG

Taschenbuch: 208 Seiten

Sanfte Heilpraxis mit selbstgemachten Medikamenten: Dieses Standardwerk der Naturheilkunde beweist, dass sich Heilmittel und Heilkräfte überall darbieten, auch in unserer nächsten Umgebung und in den einfachsten Dingen. Es führt uns hin zu den lebendigen Heilkräften der Natur und zeigt einfache Wege zur Selbstheilung mit Mitteln, die im Kühlschrank, auf dem Balkon und im Garten zur Verfügung stehen. Jeder Mensch kann diese Heilmittel zubereiten und so sein eigener Apotheker werden.

Ein total spannendes Buch, denn mir war nicht klar welche Auswirkungen unsere täglichen Lebensmittel auf unseren Körper haben können. Wusstet ihr welche Auswirkungen das Hühnerei hat, was das alles Gutes im Körper auslöst? Oder die simple Kartoffel? Honig etc.? Ich auch nicht, ich war richtig begeistert das in diesem Buch näher zu erfahren, mach das doch auch einfach mal.

Der in seinem Beruf revolutionäre Naturarzt Jürg Reinhard gab seine erfolgreiche Arztpraxis auf, um als Autor, Referent und Kursleiter ein breites Publikum mit den Heilkräften der Natur vertraut zu machen. Neben zahlreichen praktischen Anwendungen vermittelt er in diesem Buch auch tiefe Einsichten und wertvolle Interpretationen der Natur, von Blumen, Tieren und Elementen.

