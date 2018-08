Sanft schläft der Tod ist ein Thriller mit u.a. Matthias Brandt, Fabian Busch, und Marleen Lohse von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2016.

2 Bewertungen Sanft schläft der Tod Studio Hamburg Enterprises (10.08.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 130 Minuten

Matthias Brandt;Fabian Busch;Marleen Lohse

Deutsch

Sanft schläft der Tod: Von jetzt auf gleich gerät das Ehepaar Anja und Frank Mendt beim Segelurlaub auf Rügen in einen Alptraum. Nur ein paar Minuten lassen sie ihre beiden Kinder im Hafen alleine. Als die Eltern zurückkommen, sind die Kinder verschwunden. Die sofort eingeleitete Suche der örtlichen Polizei bleibt erfolglos. Deshalb übernimmt der erfahrene LKA-Beamte Werner Kempin bereits nach wenigen Stunden den Fall.

Unbedingt helfen möchte jemand, den Frank wegen einer Familientragödie aus DDR-Zeiten zutiefst hasst: sein Vater Herbert Winter, ein ehemaliger Stasi-Beamter, der nach der Wende den Polizeidienst verlassen musste. Er sieht beunruhigende Parallelen zu einem ungeklärten Entführungsfall von Geschwistern aus dem Jahr 1988. Deshalb willigt der erfahrene Kempin ein, dass sein früherer Kollege die alte Fährte wieder aufnimmt. Diese führt Winter zu weiteren Opfern und lässt Schreckliches ahnen. Immer stärker wird die Befürchtung, dass es hier nicht um Lösegeld geht.

Entgegen den Meinungen auf zb. Amazon fand ich den Film sehr spannend und nicht vorhersehbar. Natürlich ist vieles an den Haaren herbeigezogen, vieles würde so in der Realität wohl nicht passieren, aber was solls, es ist ein Film und er ist spannend, weil man eben nicht genau weiß worauf der Täter eigentlich hinaus will, wobei ich ehrlich sagen muss, dass man den Täter nicht so gefährlich ansieht. Irgendwie fehlt so ein bisschen die Brisanz dabei, die Figur hätte man durchaus noch verrückter darstellen können, trotzdem ist gerade die Reaktion der Mutter spannend, diese Nebengeschichten, da hatte mich die ganze Zeit interessiert wie es wohl weiter geht. Insgesamt wohl kein Highlight der Filmgeschichte, aber trotzdem sehenswert, eben so der typische Sonntag Abend Thriller, ich kann ihn euch empfehlen.

7,5 von 10 Segelschiffen