Samurai 7: In einer fernen Zukunft ging auf einem Planeten, der auch die Erde sein könnte, gerade ein langjähriger Konflikt zu Ende, in dem sich rivalisierende Samurai mit allerlei technischen Hilfsmitteln bis aufs Blut bekämpft haben. Leidtragende der Auseinandersetzung waren vor allem arme Reisbauern, deren Ernte regelmäßig von den streitenden Parteien konfisziert wurde. Doch auch in Zeiten des Friedens scheint sich daran nichts geändert zu haben, denn nun werden die Bauern von mächtigen Samurai-Mechas, attackiert, die im Auftrag gieriger Großkonzerte die Bauern unterjochen sollen. Aus diesem Grund schicken die Bewohner des kleinen Dorfes Kanna drei Kundschafter aus, um in der Stadt Samurai-Krieger anzuwerben, die in der Lage sind, das Dorf zu verteidigen …

Die Serie hat ihren Ursprung in 2004, sieht aber, wie ich finde, auch heute noch sehr modern aus in so manchen Animationen. Die Welt kann man sich ein bisschen wie in unserem Mittelalter vorstellen, nur eben mit jeder Menge Zukunftskram. Das fand ich passt ziemlich gut zusammen und hat auf zu jeder Sekunden großen Spaß gemacht. Die Story war noch besser. Die Serie orientiert sich an die sieben Samurai von Akira Kurosawa, man kennt diese Story auch aus Filmen wie die glorreichen Sieben. Diese Story gehört zu meinen liebsten und bietet so viel Heldenepos, dass es einfach nur riesen Spaß macht es zu schauen. So hat mir auch Samurai 7, das ich bis dato nicht kannte, auch eine Menge Spaß gemacht und ich kann euch diese Gesamtbox sehr empfehlen. Einzige kleine Kritik: Der Sound soll 5.1 sein, war aber eher ein 3.1, die hinteren Boxen wurden kaum genutzt, aber das ist Kritik auf sehr hohem Niveau und beeinträchtigt den Genuss der Serie kaum.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★