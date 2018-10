Roswell Conspiracies ist eine Zeichentrickserie von Pidax film media Ltd. (Alive AG) aus dem Jahr 2000.

Roswell Conspiracies: Roswell, New Mexiko. Die Wüstenstadt ist Hauptquartier einer Geheimorganisation, die sich „Allianz“ nennt. Ihr Ziel ist die Rettung der Menschheit. Einst hatte die internationale Organisation einen UFO-Absturz inszeniert, um von der Wahrheit abzulenken. Seit langem leben nämlich bereits Aliens unter den Menschen und haben die Gesellschaft infiltriert. Sie möchten die Weltherrschaft . Die Allianz kämpft mit allen Mitteln gegen diese Absichten. Ein beinahe aussichtsloses Unterfangen …

Diese spannende Mystery-Science-Fiction-Serie lief zum neuen Jahrhundert auf Super RTL und zählt seither zu den meist gesuchten Reihen des Animationsgenres auf DVD. Die Serie ist eine kindgerechte „Akte X“-Version, auf die auch eine Videospiel-Umsetzung folgte.

Im Jahr 2000 war ich etwa 19 Jahre alt, ich kann mich noch dunkel an die Serie erinnern. Ich fand sie damals auch richtig klasse, doch war ich in der Ausbildung, hatte dann wenig Zeit die Serie zu schauen und so sind die meisten Folgen am mir vorbei gegangen leider. Als ich aber diese Tage sah, dass es die Serie auf DVD gibt hab ich natürlich sofort zugeschlagen und sie mir beschafft. Das solltet ihr auch machen, wenn ihr das noch von früher kennt, eine richtig gelungene Serie. Gerade so Akte-X Liebhaber werden hier auch auf ihren Spaß kommen und auch wenn die Serie eher für Kinder ist, mir als Erwachsener hat das viel Spaß gemacht. So schaut einfach selbst mal rein.

Mittlerweile wurden auch neue Folgen veröffentlicht: Der Allianz, einer Organisation, die die Rettung der Menschheit zum Ziel hat, wird zu Beginn der neuen Abenteuer der Krieg erklärt. Dies geschieht, weil man irrtümlich annimmt, dass die Königin der Banshees von der Allianz entführt wurde. Doch dann verbünden sich die Gegner gegen den eigentlichen Feind. Außerdem gefährdet ein mächtiger Vampirpakt die Welt. Da kann nur Nick Logan helfen, der als V-Mann bei den Vampiren eingeschleust wird …

8,0 von 10 Aliens