Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 27. März 2019.

Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies: Haben Sie auch schon einmal mit dem Gedanken gespielt, Ihren eigenen Roman zu schreiben? Dieses Buch begleitet Sie auf Ihrem Weg als Schriftsteller. Axel Hollmann und Marcus Johanus helfen Ihnen, faszinierende Buchideen zu entwickeln, interessante Figuren zu erfinden, fesselnde Dialoge zu schreiben und spannende Handlungsbögen aufzubauen. Außerdem finden Sie in diesem Buch das wichtigste Handwerkszeug, das Sie als Romanautor beherrschen sollten und Möglichkeiten, Ihr Buch als gedrucktes Buch oder E-Book, im Selfpublishing oder bei einem Verlag zu publizieren und zu vermarkten.

Einige von euch werden es wissen, ich habe zwei kurze Bücher geschrieben. Allerdings waren das eher Sachbücher über Sportwetten und Süchte. Ich habe aber schon so lange eine Idee für einen Roman im Kopf, den ich umsetzen möchte. Doch Romane zu schreiben ist etwas anderes als ein Sach- oder Fachbuch, was ich ja mal gelernt habe. Man muss sich bei Romanen an ganz andere Konventionen halten und daher habe ich zu diesem Buch gegriffen um mir das einfach mal selbst beizubringen. Die „für Dummies“ Bücher finde ich generell klasse, denn hier lernt man die Basics über die jeweiligen Themen, wie auch hier über das Schreiben von Romanen. Dabei hat das Buch jede Menge Tipps parat für Neulinge und das kann ich absolut empfehlen, denn ich habe es geschafft mit meinem Roman bereits anzufangen und bin mir sicher, dass ich hier den richtigen Weg gehe und daher bekommt dies Buch von mir eine klare Empfehlung. Willst Du auch einen Roman schreiben? Dann greif zu diesem Buch.

9,0 von 10 spannenden Romanen