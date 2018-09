Romane für die Sommergrippe: Ich will euch hier ein paar Romane vorstellen mit denen ihr euch ins Bett verkrümeln könnt.

Romane für die Sommergrippe

Ich liege gerade mit Sommergrippe im Bett. Kaum wird es etwas kühler, hat es mich auch gleich erwischt. Husten, Schnupfen, kaputt, müde und doch konnte ich mich mal kurz vor den Rechner schleppen, denn was macht man wenn man erkältet ist außer schlafen und TV schauen? Genau, man hat verdammt viel Zeit zum lesen und daher habe ich nun einige Bücher angefangen, ich bin ja so parallel Leser, die ich euch hier kurz einmal vorstellen möchte, weil sie schon gut losgingen. Wenn ihr also auch so einen Anflug von Grippe habt, kann ich euch diese Bücher empfehlen.

Der elfte Mann: Roman Erich Loest

Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

Auflage Nr. 1 (04.09.2018)

Taschenbuch: 320 Seiten

Der elfte Mann: Ein schussstarkes linkes Bein und ein heller Kopf: Wer so begabt ist, muss gefördert werden. Der 21-jährige Physikstudent Jürgen Hollstein muss sich jedoch entscheiden: Drei Jahre rackern und ein Stammplatz in der Nationalelf oder wissenschaftlicher Kader? Ein Fußballroman. Ein Studentenroman. Ein Liebes­roman. Es ist ungewiss, was von der DDR-Literatur überdauern wird. »Der elfte Mann« (1969) gehört zweifellos dazu, denn er ist zeitgetreu im Detail und voller Probleme, die auch in anderen Jahren und Welten gelten. Ein universelles Lesevergnügen.

2 Bewertungen Der Gott des Geldes Gerhard J. Rekel

Herausgeber: Verlag Wortreich

Auflage Nr. 1 (01.09.2018)

Taschenbuch: 350 Seiten

Der Gott des Geldes: Saskia Rokovic sucht verzweifelt ihren Mann. Der hochbegabte Computer-Hacker und Vater ihres zehnjährigen Sohnes scheint in den größten Cyber-Terrorakt des Landes seit Beginn des Internets verstrickt zu sein. Ein Anschlag auf das Herz des Staates. Auf unser Geld! Um ihren Liebsten zu retten, taucht Saskia in die Welt der Hochfinanz ein und gerät in Lebensgefahr, denn jemand lässt seiner Wut freien Lauf. Bald wird Saskia nicht nur von den Tätern gejagt, auch die Polizei ist ihr auf den Fersen. Gleichzeitig versiegen landesweit die Geldflüsse. Innerhalb weniger Tage werden Menschen auf sich selbst zurückgeworfen, auf Freunde, Familie und Werte jenseits des Materiellen. Plötzlich ist es unmöglich, das Wohlbefinden von einer digitalen Chiffre – genannt Kontostand – abzuleiten, plötzlich fehlt eine Massenmotivation, plötzlich versagt ein Hypnosemittel. Was funktioniert noch, wenn Mammon als Schmierstoff fehlt?

Obolé: Roman Aka Mortschiladse, Aka Morchiladze

Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

Auflage Nr. 1 (04.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 200 Seiten

Obolé: Irakli lebt in Tbilissi, als er eines Tages aus seiner kleinen Heimatstadt in der Nähe der wilden Berge von Swanetien eine Nachricht erhält: Sein altes Haus droht einzustürzen und das Dach muss dringend repariert werden. Während der wenigen Tage, die Irakli im Haus seines Großvaters verbringt, ist er von Erinnerungen, von der wechselhaften Geschichte und den Geschichten des Ortes überwältigt. Auf dem Dachboden entdeckt er die längst vergessene Obolé, eine alte, wunderschön gearbeitete Steinschlossflinte, von der keiner weiß, wann sie ihren letzten Schuss abgefeuert hat. In Friedenszeiten und wenn es keine Kinder im Haus gab, hing sie an der teppichbedeckten Wand des Wohnzimmers. Obolé stammt aus einer Zeit, als Gewehre noch Frauen glichen, und Irakli fühlt sich zu ihr hingezogen wie zu einer schönen Frau – und man muss sich nicht wundern, wenn sie doch noch einen Schuss abfeuert … Eine Geschichte voller Nostalgie und Wehmut, meisterhaft erzählt und 2012 mit dem Saba-Preis für den besten Roman des Jahres ausgezeichnet.

Liebe(r) am Arsch der Welt: Wie weit muss man reisen, um sich selbst zu finden? Linda ist 23, lebt in Köln und findet sich und ihr Leben gerade ziemlich in Ordnung: Job läuft, Wohnung okay, Beziehung einwandfrei – bis ihre unbekümmerte Welt tief erschüttert wird! Die Liebe, das Leben – Linda stellt alles infrage und erkennt: Außer ihrer besten Freundin oder ihrem Mitbewohner hält sie nichts und niemand wirklich in Deutschland! Aus Trotz und Frust trifft sie eine spontane Entscheidung: Jetzt oder nie! Work and Travel – Australien für ein Jahr! In Down Under will sie einfach nur jobben, reisen, das Meer und das Nachtleben in Melbourne genießen, in den Tag leben. Das Letzte, was Linda jetzt will oder braucht, sind Männer und Gefühlschaos. Aber dann … Erfrischend, frech, authentisch. Willkommen in Lindas Leben.

Wasserschloss zu vererben: Ein Münsterlandroman: »Ach, ihr mit eurem überholten Standesdünkel!« Claudia von Wallburg – zu aufgebracht, um still zu sitzen – stößt ihren Stuhl rückwärts von sich. Sie geht zum großen Gartenfenster und zieht mit energischem Griff den schweren Damastvorhang zur Seite, ehe sie sich erneut widerwillig an den Frühstückstisch setzt. Ihre Eltern, Fürst Raimund von Wallburg und Fürstin Henriette, verfolgen den Wutausbruch der Tochter schweigend, aber mit missbilligenden Blicken …