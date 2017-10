Rolling Stones – Alle Songs: Die Geschichten hinter den Tracks ist ein Buch von Delius Klasing aus dem Jahr 2017.

Rolling Stones – Alle Songs: Die Geschichten hinter den Tracks: Die Rolling Stones zählen zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Gruppen der Rockgeschichte. Ihr Bandsymbol, die rote Zunge, wurde zum Kult. Als die englische Band 1962 gegründet wurde, war nicht vorhersehbar, dass The Rolling Stones einmal zu den langlebigsten und kommerziell erfolgreichsten Gruppen in der Geschichte der Rockmusik werden würden. 1989 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Der Band ist es immer wieder gelungen, sich neu zu erfinden, ohne die eigene Identität aufzugeben. In der über 50-jährigen Geschichte der Band haben Mick Jagger und Keith Richards, die „Glimmer Twens“ zahlreiche Songs geschrieben, die zu zeitlosen Klassikern der Rockmusik geworden sind.

Der absolute Wahnsinn für jeden Stones Fan. Ich empfinde den Preis von 59 EUR als noch zu niedrig für das was man geboten bekommt. Das ist sozusagen wie die Stones Bibel. Alles was man über die Stones und deren Lieder wissen kann, findet man in diesem Buch. Ungelogen, das ist wirklich so, das ist ein richtig dicker Schinken mit so vielen Informationen, das man wohl ein Jahr brauchen wird das alles zu lesen. Okay, vielleicht übertreibe ich gerade ein wenig, aber ich bin auch sehr begeistert.

Auf der Liste der „besten Songs aller Zeiten“ des Musikmagazins Rolling Stone steht der Stones-Song „Satisfaction“ von 1965 auf Platz 2 – hinter Bob Dylans Opus „Like a Rolling Stone“. Auf diesen und auf alle anderen Songs der Kultband schaut diese Buch zurück. Dabei kommen Anekdoten, die Entstehungsgeschichte, seltene Fotos und viele weitere Details nicht zu kurz und lassen jedes Fan-Herz höher schlagen!

Wenn man alleine mal die Bilder von der ersten Single Aufnahme anschaut, wie jung da noch alle waren. Gerade mal Anfang 20, total witzig. Schaut unbedingt selbst einmal rein, es lohnt sich sehr.

9,5 von 10 Rockbands