ROKI – Mein Freund mit Herz und Schraube ist ein Hörbuch für Kinder von cbj audio vom 10. September 2018.

ROKI – Mein Freund mit Herz und Schraube: Paul macht Augen, als er entdeckt, was der neue Untermieter in seiner Werkstatt verbirgt: Adam Botumil ist Erfinder, und sein neuester Clou ist ein kleiner selbstlernender Roboter! Roboterkind Roki ist blitzgescheit und in Nullkommanix lernt es sprechen, laufen, aufräumen, lachen und sogar rülpsen! Als bahnbrechende Erfindung muss Roki unbedingt geheim bleiben und darf Adams Werkstatt nicht verlassen. Aber Rokis Roboterhirn braucht mehr als Gleichstrom. Es ist hungrig nach Neuem und schon bald wird dem neugierigen Knirps langweilig. Als Roki ausbüxt, um die Welt zu erkunden, setzt Paul alles daran, seinen Roboterfreund wieder einzufangen …

Als ich gesehen habe, dass Oliver Rohrbeck dieses Hörbuch spricht musste ich mir das besorgen, denn ich liebe seine Stimme. Oliver Rohrbeck begeistert mich schon seit ich ein Kind bin als Sprecher der Drei Fragezeichen und ich höre mir eigentlich alles an was er spricht oder liest. Dazu gehört auch dieses Hörbuch für Kinder. Ich muss dazu sagen, dass es sehr kindgerecht ist, für mich als Erwachsener schwer, weil es sehr kindisch ist mit dem kleinen Roboter, aber ich gehe jede Wette ein, dass Kinder das lieben werden. Der Roboter wird gleich sympathisch sein mit seinen kleinen Eigenschaften, direkt am Anfang hat er Schluckauf. Für Erwachsene, wie mich, die Oliver Rohrbeck mögen ist das eher weniger was, aber für Kinder wird das ein kleines Highlight sein, so kann ich euch empfehlen einfach mal reinzuhören, es lohnt sich.

7,0 von 10 kleinen lustigen Robotern