Rock Covers ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 4. Februar 2018.

4 Bewertungen Rock Covers Robbie Busch, Jonathan Kirby

Herausgeber: TASCHEN

Auflage Nr. 0 (04.02.2018)

Gebundene Ausgabe: 552 Seiten

Rock Covers: Schreckliche Vorstellung, dass Schallplatten ursprünglich nur in schlichten braunen Papiertüten steckten. Stülpen wir schnell ein buntes Cover über diese Schreckenszeit, als die Welt der industriellen Warenproduktion noch nicht ganz zu sich gekommen und bei Trost war. Rockmusik ist ohne knallige Cover gar nicht denkbar; Cover, die unendliche Ekstasen und Verzückungen versprechen. Generationen von talentierten Grafikern, Fotografen, Künstlern, Art-Direktoren haben sich mittlerweile an dieser lange verkannten Kunstform abgearbeitet. Wir zeigen 750 der großartigsten Plattencover der Rockgeschichte, Klassiker des Genres wie auch weniger bekannte Glanzstücke – von Elvis über die Beatles, Pink Floyd und Iron Maiden bis zu The Cure, den Sex Pistols und Sonic Youth.

Zu jedem Cover gibt es tabellarische Informationen über Erscheinungsjahr, Interpret, Label, Art-Direktor, Fotograf oder Illustrator und mehr. 250 Platten, die für die Entwicklung der Rockmusik oder für den Künstler von besonderer Bedeutung waren, werden ausführlicher hervorgehoben, und abgerundet wird das Ganze durch Interviews mit Fachleuten aus der Musikbranche und den Top-Ten-Listen von zehn führenden Sammlern von Rockplatten.

Ein tolles Buch, gemacht für alle Rock Fans, die die Platten auch selbst zuhause haben, denn die Platten die hier vorgestellt werden sind für die Rock Musik wichtig, nicht nur schön, sondern wichtig. Man merkt da auf jeder Seite wie kreativ einige Menschen doch sind und so bekamen wir eben nicht nur die Musik, die wir kauften, sondern auch noch etwas fürs Auge. Heutzutage sehen Platten, sofern es sie noch gibt, bzw. CDs eher langweilig und beliebig aus, irgendwie alle gleich. Damals war das anders, kreativer, das hat einfach mehr Spaß gemacht Platten zu sammeln, Du wirst wissen was ich meine, wenn Du in dieses Buch rein schaust.

9,0 von 10 Plattencovern