Roberto Blanco: Von der Seele – Die Autobiografie ist ein Buch aus dem Plassen Verlag von 2017.

Roberto Blanco: Von der Seele – Die Autobiografie: Ein bisschen Spaß muss sein! Mit diesem Satz und der Melodie dazu verbinden Millionen Deutsche Roberto Blanco, einen der beliebtesten und erfolgreichsten Entertainer der letzten Jahrzehnte. Blanco feiert 2017 seinen 80. Geburtstag und steht seit über 60 Jahren auf der Bühne. Abseits des stets lächelnden Entertainers gibt es noch mehr Roberto Blanco zu entdecken: einen nachdenklichen, sensiblen, extrem gebildeten Mann, der in seinem Leben voller großer Namen sehr viel erlebt hat. Von der Seele ist ein Blick zurück auf ein aufregendes und erfülltes Leben, ein Blick mit einem Lächeln im Augenwinkel, voller Dankbarkeit und Demut und mit der Weisheit eines Weltenbummlers. Ein Buch von einem, der mit sich und der Welt im Reinen ist.

Ich lese gerne Biografien, von Leuten die ich kenne, von denen die ich nicht kenne, ich finde so manches Leben recht spannend, wie unterschiedlich eben ein Mensch leben kann. Was ein Mensch so erleben kann vor allem. Roberto Blanco hat viel erlebt, vor allem wegen der Frauen war er die letzten Jahre immer wieder in den Medien, wegen seiner Musik schon lange nicht mehr. Es ist einer dieser Künstler, die einmal einen mega Hit haben, die einmal richtig was leisten und den Rest des Lebens davon leben können. Das ist nicht verwerflich, oft wird Roberto Blanco dafür ja gehasst, aber ich bin überzeugt, jeder andere wäre froh sein Leben zu haben.

Die menschliche Seite aber is eine andere. Dies Buch sagt natürlich etwas anderes als die Medien oder seine Weggefährten. Dies Buch geht in keinster Weise kritisch mit ihm als Person um, natürlich nicht, es ist ja auch von ihm selbst. Von daher bin ich überzeugt, dass die Tatsachen hier nicht alle der genauen Wahrheit entsprechen, das würde aber auch keiner von uns so schreiben. Daher sind Biografien, geschrieben von anderen, immer etwas authentischer. Trotzdem war sie kurzweilig unterhaltsam und gab einen kleinen Einblick in das Leben von Roberto Blanco.

7,0 von 10 Schlagerhits