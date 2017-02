Road to Hell – Horror Box 1: Eine Box mit drei Horrorfilmen.

Coffin: Als der Geschäftsmann Jack Samms abends nach Hause kommt wird er schon erwartet: Trick, ein maskierter Erpresser, zeigt ihm ein Live-Video seiner von ihm getrennt lebenden Frau Rona und ihres Liebhabers Sean Justice. Beide sind zusammen eingesperrt in einem Piniensarg, irgendwo unter der Erde. Es bleiben nur zwei Stunden bis Ihnen die Luft ausgeht. Wird Jack 500.000 US-Dollar zahlen um seine Untreue Ehefrau und Ihren Liebhaber zu retten?

Bad Dreams – Dämonen der Nacht: Eva sieht in einem Traum, wie ihre Schwester Tereza getötet wird und versucht, sie zu warnen. Doch das genügt nicht Tereza wird auf brutale wie mysteriöse Weise ermordet. Geplagt von Schuldgefühlen hat Eva seltsame Visionen von Tereza. Sie zieht mit ihrem Freund Jan nach Prag, aber die Visionen werden immer intensiver und schrecklicher, denn eine andere rätselhafte Macht bestimmt Evas Denken und Fühlen. Und dieser dunkle Geist ist verantwortlich für Terezas Tod, schlimmer noch: Jetzt ist er da, um Eva zu holen…

The Texas Roadside Massacre: Fünf College-Freunde sind auf dem Weg zum legendären Spring Break und landen in einem kleinen Nest namens Blueridge. Im einzigen Diner weit und breit machen sie nicht mit der geschmackvollen Küche und sehr seltsam anmutenden Einheimischen Bekanntschaft. Karen glaubt ihre vor zwei Jahren verschwundene Schwester in einer Kellnerin wieder zu erkennen. Als diese jedoch nicht auf das Mädchen reagiert, beschließen die Jugendlichen ihre Reise fortzusetzen. Als wenig später das Auto streikt muss die Clique in einem Motel übernachten und bemerkt schnell das vermisste Personen in Blueridge nicht nur an der Tagesordnung liegen sondern auch unweigerlich mit dem Diner und dem Gruß aus der Küche zusammenhängen.

Eine eigentlich gar nicht mal so schlechte Horrorbox. Ich kannte alle drei Filme schon, ich hatte zwei davon schon einmal vorgestellt, ich denke das findet man im Archiv noch. Ich fand die Filme auch gar nicht schlecht. Okay, keine Highlights im Horror oder Thriller Genre, aber auch nicht so schlecht. So fand ich Coffin am besten, der Film war auch der, der am besten besetzt war mit Kevin Sorbo, den man noch aus der Serie Andromeda kennt. Ich kann euch die Box also empfehlen, wenn ihr solide Horror/Thriller Filme sucht für einen kleinen Preis, denn diese Box kostet gerade mal einen 10er, dafür kann man mit diesen drei Filmen nichts verkehrt machen.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★